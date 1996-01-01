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Инновации ждут господдержки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

480 заявок поступило на открытый публичный конкурс организаций реального сектора экономики для реализации совместных с вузами комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства, который проводит Министерство образования и науки РФ. От Дальнего Востока в конкурсе принимают участие 4 заявки.

Так, ОАО «Дальневосточный центр судостроения» запрашивает субсидию в 300 млн руб. на разработку совместно с Дальневосточным государственным университетом интеллектуального автономного необитаемого комплекса для решения широкого круга задач на шельфе. ОАО «Приморские лесопромышленники» подали заявку на 110 млн руб. на создание вместе с Дальневосточным государственным техническим университетом высокотехнологичного инновационного производства деревянных зданий и сооружений. ОАО «Дальневосточный завод энергетического машиностроения» (Хабаровск) рассчитывает получить 70 млн руб. на реализацию проекта «Повышение энергоэффективности производства газовых турбин» совместно с Комсомольским-на-Амуре государственным техническим университетом. ОАО «Биробиджанский завод силовых трансформаторов» подал заявку на субсидию в 120 млн руб. на разработку совместно с Северо-Западным государственным заочным техническим университетом энергосберегающих пожаробезопасных силовых трансформаторов.

Всего в конкурсе приняли участие 416 организаций из 59 регионов РФ всех федеральных округов. При этом наибольшее количество заявок поступило от организаций Центрального федерального округа (более 40% всех заявок), а также Приволжского и Северо-Западного федеральных округов (около 23% и 14% соответственно). В качестве исполнителей научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по предложенным проектам предполагается участие 157 высших учебных заведений. Суммарный объем запрошенных субсидий превышает 70 млрд руб. Общий же объем запланированного бюджетного финансирования на 2010-2012 годы составляет 19 млрд руб. Размер запрошенных субсидий колеблется в диапазоне от 50 до 300 млн руб. Средний объем запрошенной субсидии составляет порядка 150 млн руб. Итоги конкурса планируется подвести до 31 августа 2010 г.

Напомним, что 9 апреля 2010 г.Правительство Российской Федерации утвердило постановление N 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства». Постановлением предусмотрена возможность выделения субсидий организациям реального сектора экономики на срок от 1 до 3 лет в объеме до 100 млн руб. в год для финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, проводимых российским вузом по одному из приоритетных направлений. Объем собственных средств производственного предприятия, вкладываемых в проект, должен составлять не менее 100% от размера субсидии и быть достаточным для выполнения проекта. Субсидия выделяется производственному предприятию, что позволяет гарантировать востребованность разработки высшего учебного заведения и ее дальнейшее использование. Организация нового высокотехнологичного производства осуществляется за счет собственных средств предприятия. При этом не менее 20% указанных средств должно быть использовано на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

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