www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Туристско-рекреационная зона на Русском существует пока как идея

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Еще в начале апреля на заседании президиума правительства было объявлено об организации на острове Русском особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Попытки найти расшифровку идеи: что, сколько, когда; кто заказывает проект и кому и во сколько идея обойдется - успехом не увенчались.

В самых общих чертах известно лишь, что эта идея озвучена министром Минэкономразвития Эльвирой НАБИУЛЛИНОЙ. С ее слов же ясно, что стояла задача в трехмесячный срок заключить специальное соглашение между ее министерством и администрациями Приморья и Владивостока. Но с начала апреля три месяца уже минуло, сообщений о соглашении нет. Между тем документ нужен для того, чтобы определить размеры зоны. Остров хоть и немаленький, но отделить зерна от плевел - студенческий городок ДФУ и научный центр от собственно рекреационной зоны - надо.

Известно также, что в туристический кластер планируется привлекать до полумиллиона туристов в год - без малого население Владивостока! Известно, что создать рекреационную зону к саммиту АТЭС в 2012 году задача не стоит, но что идея возникла как следствие вложения больших денег в дороги, мосты и коммунальную инфраструктура острова - не скрывается. И еще в минэкономразвития дали понять, что при строительстве зоны рассчитывают на частные инвестиции. Для инвесторов предлагается режим - 20 лет неизменности основных экономических условий.

Досье

В настоящее время в России создаются семь особых экономических зон туристическо-рекреационного типа - в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Калининградской области, Республике Алтай, Алтайском крае, Республике Бурятия и Иркутской области. Приморской в этом списке нет.

Стало быть, о собственно строительстве зоны речь зайдет еще очень нескоро. В ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегионразвития РФ» от каких-либо обязательств по поводу рекреационной зоны открестились. Член Градостроительного совета Владивостока Валентин АНИКЕЕВ пока тоже не слышал ни о земельно-кадастровых работах, ни о проектировании зоны. В пресс-службе администрации не сразу определились, кто вопрос по созданию туристской зоны курирует. Некоторые косвенные данные указали на вице-губернатора Андрея НОРИНА, но он к моменту выхода номера газеты был недоступен. Можно лишь сослаться на его слова после обсуждения идеи на президиуме правительства: «И для краевых, и для федеральных властей очевидно, что тот огромный объем инвестиций, которые привлекаются сегодня на территорию острова, не может быть предназначен только для проведения саммита АТЭС в 2012 году. Необходимо комплексное развитие данной территории, с совершенно четкими целями на будущее».

Глупо отказываться от того, чего нет и что предлагают сделать. На создание туристско-рекреационной зоны на Русском туроператоры смотрят благосклонно. По словам директора компании «Бархатный сезон» Елены УШАКЕВИЧ, учитывая некоторую пресыщенность дальневосточников поездками в Китай, а также дефицит хорошо организованных туристских зон на юге региона, в частности, отдых на острове мог бы стать альтернативой. Острова залива Петра Великого итак не пустуют в летний сезон, но качество предлагаемых услуг там откровенно низкое.

-Если бы удалось создать зону из туркомплексов высшего класса, то он, скорее всего, не пустовал бы, даже несмотря на высокую цену услуг, которая, видимо, там будет, - считает Елена Ушакевич. - Ведь платят же дальневосточники за дорогой отдых в других странах.

Все-таки хотелось бы знать, что задумано (если уже задумано) в той особой экономической зоне туристско-рекреационного типа. Скептицизм соотечественникам свойственен, а восторги, высказанные членами правительства по поводу красот Русского, на местных не действуют. «Его (острова) расположение потрясающее», - считает Эльвира Набиуллина. Еще раньше комплимент Русскому сделал вице-премьер Сергей ИВАНОВ: «Заниматься дайвингом, любоваться морем, природой, ежами, крабами, не надо ездить в Египет, можно ездить на Дальний Восток».

Членам правительства простительно, но мы-то знаем и про короткий купальный сезон, и порой нечастое летнее солнце, про туманы, морось и штормовой ветер... Потому и вопрос: что задумано? Летний вариант турзоны или, может, горнолыжный курорт? Но про количество снега зимой в наших широтах мы тоже кое-что знаем.

Но бесспорно и то, что рекреационный потенциал у острова есть: лес, море, воздух, исторические фортификационные сооружения. Последние могли бы стать отличными экскурсионными объектами, кабы нашелся инвестор привести их в порядок...

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru