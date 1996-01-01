Туристско-рекреационная зона на Русском существует пока как идея

Еще в начале апреля на заседании президиума правительства было объявлено об организации на острове Русском особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Попытки найти расшифровку идеи: что, сколько, когда; кто заказывает проект и кому и во сколько идея обойдется - успехом не увенчались.

В самых общих чертах известно лишь, что эта идея озвучена министром Минэкономразвития Эльвирой НАБИУЛЛИНОЙ. С ее слов же ясно, что стояла задача в трехмесячный срок заключить специальное соглашение между ее министерством и администрациями Приморья и Владивостока. Но с начала апреля три месяца уже минуло, сообщений о соглашении нет. Между тем документ нужен для того, чтобы определить размеры зоны. Остров хоть и немаленький, но отделить зерна от плевел - студенческий городок ДФУ и научный центр от собственно рекреационной зоны - надо.

Известно также, что в туристический кластер планируется привлекать до полумиллиона туристов в год - без малого население Владивостока! Известно, что создать рекреационную зону к саммиту АТЭС в 2012 году задача не стоит, но что идея возникла как следствие вложения больших денег в дороги, мосты и коммунальную инфраструктура острова - не скрывается. И еще в минэкономразвития дали понять, что при строительстве зоны рассчитывают на частные инвестиции. Для инвесторов предлагается режим - 20 лет неизменности основных экономических условий.

Досье В настоящее время в России создаются семь особых экономических зон туристическо-рекреационного типа - в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Калининградской области, Республике Алтай, Алтайском крае, Республике Бурятия и Иркутской области. Приморской в этом списке нет.

Стало быть, о собственно строительстве зоны речь зайдет еще очень нескоро. В ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегионразвития РФ» от каких-либо обязательств по поводу рекреационной зоны открестились. Член Градостроительного совета Владивостока Валентин АНИКЕЕВ пока тоже не слышал ни о земельно-кадастровых работах, ни о проектировании зоны. В пресс-службе администрации не сразу определились, кто вопрос по созданию туристской зоны курирует. Некоторые косвенные данные указали на вице-губернатора Андрея НОРИНА, но он к моменту выхода номера газеты был недоступен. Можно лишь сослаться на его слова после обсуждения идеи на президиуме правительства: «И для краевых, и для федеральных властей очевидно, что тот огромный объем инвестиций, которые привлекаются сегодня на территорию острова, не может быть предназначен только для проведения саммита АТЭС в 2012 году. Необходимо комплексное развитие данной территории, с совершенно четкими целями на будущее».

Глупо отказываться от того, чего нет и что предлагают сделать. На создание туристско-рекреационной зоны на Русском туроператоры смотрят благосклонно. По словам директора компании «Бархатный сезон» Елены УШАКЕВИЧ, учитывая некоторую пресыщенность дальневосточников поездками в Китай, а также дефицит хорошо организованных туристских зон на юге региона, в частности, отдых на острове мог бы стать альтернативой. Острова залива Петра Великого итак не пустуют в летний сезон, но качество предлагаемых услуг там откровенно низкое.

-Если бы удалось создать зону из туркомплексов высшего класса, то он, скорее всего, не пустовал бы, даже несмотря на высокую цену услуг, которая, видимо, там будет, - считает Елена Ушакевич. - Ведь платят же дальневосточники за дорогой отдых в других странах.

Все-таки хотелось бы знать, что задумано (если уже задумано) в той особой экономической зоне туристско-рекреационного типа. Скептицизм соотечественникам свойственен, а восторги, высказанные членами правительства по поводу красот Русского, на местных не действуют. «Его (острова) расположение потрясающее», - считает Эльвира Набиуллина. Еще раньше комплимент Русскому сделал вице-премьер Сергей ИВАНОВ: «Заниматься дайвингом, любоваться морем, природой, ежами, крабами, не надо ездить в Египет, можно ездить на Дальний Восток».

Членам правительства простительно, но мы-то знаем и про короткий купальный сезон, и порой нечастое летнее солнце, про туманы, морось и штормовой ветер... Потому и вопрос: что задумано? Летний вариант турзоны или, может, горнолыжный курорт? Но про количество снега зимой в наших широтах мы тоже кое-что знаем.

Но бесспорно и то, что рекреационный потенциал у острова есть: лес, море, воздух, исторические фортификационные сооружения. Последние могли бы стать отличными экскурсионными объектами, кабы нашелся инвестор привести их в порядок...