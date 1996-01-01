Полигон по переработке бытовых отходов во Владивостоке будет сдан в конце года

Он строится в районе ручья Безымянного, сейчас здесь ведутся работы на первом пусковом комплексе. Выполнено 52% от общего объема строительно-монтажных работ.

Монтируется отвал под складирование бытовых отходов, формируются дамбы, между которыми будет складироваться спрессованный в брикеты мусор, прокладывается кольцевая дорога. На октябрь запланирована поставка оборудования. Его монтаж займет около 40 дней.

Рядом, в бухте Горностай, ведется рекультивация полигона ТБО. Со стороны моря строится опорная стена из габионов - объемных строительных конструкций различных форм из полимерной сети, наполненных грунтом - в нашем случае это форма террасы. Со стороны дороги формируются откосы и выкладывается дерн. Как уже сообщалось, после рекультивации полигона ТБО на Горностае на его месте планируется построить спортивные сооружения, а прилегающую территорию превратить в зеленую зону отдыха.

Между тем, власти китайской провинции Цзилинь одобрили проект строительства огромного завода, который будет перерабатывать отходы, поступающие из России и КНДР. Завод будет перерабатывать вышедшие из употребления автомобили, кабели, бытовую технику, мобильные телефоны, аккумуляторные батареи и другие отходы, поступающие из соседних государств.