Стройки саммита АТЭС находятся под прокурорским оком

Отдел по надзору за исполнением законов в период подготовки и проведения саммита АТЭС был создан приказом Генерального прокурора РФ в начале 2009 г., когда началась активная фаза подготовки к саммиту-2012. На вопросы «ЗР» отвечают заместитель прокурора Приморского края старший советник юстиции Юрий МЕЛЬНИКОВ и начальник отдела по надзору за исполнением законов в период подготовки и проведения саммита АТЭС советник юстиции Алексей БАШМАКОВ.

- Юрий Борисович, в чем была необходимость выделять отдел по надзору за исполнением законов в период подготовки к саммиту? Законы в этот период как-то отличаются от их исполнения вне подготовки к нему?

Мельников: Это объясняется, прежде всего, особой значимостью ожидаемого мероприятия. Ограничены сроки строительства, уже в мае 2012 г. должны быть сданы объекты под ключ. Нужно не просто успеть построить, но и подготовиться к международной встрече, например, обучить персонал. Возникла необходимость упрощения процесса строительства в законных рамках, но при этом избежать злоупотреблений и нарушений при таких высоких темпах. Стройка очень значимая, таких в стране сейчас всего две - в Сочи и у нас.

Наши задачи - соблюдение прав граждан; охрана интересов организаций, задействованных на строительстве объектов, в том числе путем принятия мер реагирования к снятию административных и ведомственных барьеров. А также соблюдение бюджетного, природоохранного, трудового и другого законодательства. Помимо отдела под председательством прокурора Приморского края Ю.П. ХОХЛОВА создана межведомственная рабочая группа. В нее входят руководители правоохранительных и контролирующих органов края, а также первый вице-губернатор края Александр КОСТЕНКО и мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ.

За небольшой срок прокуратура уже выявила 198 нарушений закона, опротестовано 25 незаконных правовых актов, внесено 38 представлений об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которых 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено 28 дел об административных правонарушениях, по их результатам 14 должностных лиц оштрафовано (остальные материалы находятся на рассмотрении).

- Алексей Александрович, вы надзираете за деятельностью контролирующих органов, в чьи обязанности входит мониторинг безопасности сооружений. Как проходит ваш контроль? Вы отслеживаете собственно качество или следите, чтоб взятки не брали?

Башмаков: Органы прокуратуры не подменяют государственные органы, в том числе контролирующие. Вместе с тем, мы постоянно анализируем состояние законности в указанной сфере. Так, прокуратурой выявлены нарушения законодательства при привлечении к административной ответственности организаций, задействованных на стройках саммита, ГУ МЧС России по Приморскому краю. Специалисты управления нарушили закон при оформлении протоколов. А эти процессуальные нарушения повлекли необоснованность привлечения к ответственности.

Аналогичные факты - незаконное привлечение к ответственности работодателей -выявлены в деятельности госинспекции труда в Приморском крае. Что касается пресечения взяток, то этим занимаются органы МВД и ФСБ России, до настоящего времени уголовных дел по таким фактам возбуждено не было.

- А может ли как-то ваш отдел повлиять на ускорение темпов строительства? Ведь отстают же от графика строители, что и полпред ИШАЕВ, и министр БАГАРГИН подтвердили недавно. А соблюдение сроков - тоже закон.

Башмаков: Отставание от графиков действительно имеет место, но объясняется это с корректировкой проектных решений, возникновением непредвиденных препятствий, связанных с технологическим процессом. Органы прокуратуры не наделены полномочиями вмешиваться в хозяйственную деятельность. Но все же примером эффективной совместной работы прокуратуры и контролирующих органов может служить защита прав обучающихся в школе № 5 на о. Русском, оказавшихся в центре застройки Дальневосточного федерального университета. Так, заказчик при отсутствии реальной угрозы учебному процессу, настаивал на прекращении обучения детей, чтобы использовать здание школы в качестве общежития для рабочих. После наших обращений в контролирующие органы учебный процесс начат вовремя и будет продолжен до возведения заказчиком нового здания школы.

При нашем участии законодательно урегулирована упрощенная процедура выдачи разрешений на работу иностранным гражданам. Теперь это занимает 15 дней вместо нескольких месяцев. Не без помощи прокуратуры завершена передача земель МО на о. Русском полностью. На материковой части процесс передачи еще идет, вопрос только во времени.

- Взволновал ли прокуратуру края эпизод с «танцующим мостом» в Волгограде? Проводились ли какие-либо проверки возможных «плясок» строящихся мостов во Владивостоке?

Башмаков: В настоящее время прокуратурой края организована проверка на сейсмоустойчивость трех строящихся мостов - через бухту Золотой Рог, пролив Босфор Восточный и низководного моста Де-Фриз - Седанка. Проверяем на уровне проектной документации и документации в ходе работы, если вопросы возникают - консультируемся со специалистами. Но приходится констатировать, что в Приморье все же не хватает специалистов Ростехнадзора, в частности, по таким объектам, как мосты. Мы обратились в Генпрокуратуру с просьбой инициировать перед Ростехнадзором в Москве увеличение специалистов данного отдела в крае, пока вопрос находится на рассмотрении.

- Юрий Борисович, вы как-то говорили об уголовных делах, возбужденных по фактам нецелевого использования выделенных на объекты саммита финансовых средств. Можно знать о них подробнее: кто, сколько, каковы перспективы фигурантов?

Мельников: По материалам УВД по Приморскому краю было возбуждено и направлено в суд уголовное дело в отношении начальника отдела контроля департамента дорожного хозяйства Александра ШУВАЛЮКА по ст. 293 ч. 1 УК РФ - халатность. Поскольку в ходе судебного заседания причиненный ущерб возмещен в полном объеме и Шувалюк полностью признал себя виновным, суд прекратил уголовное дело в связи с деятельным раскаянием. Деньги возвращены.

По результатам проверки расходования бюджетных средств на строительство объекта «Водоснабжение г. Владивостока из подземных источников Пушкинского месторождения» установлено необоснованное включение специалистами департамента градостроительства Приморского края в госконтракт на выполнение проектно-изыскательских работ дополнительных условий, не предусмотренных действующим законодательством. А это привело к незаконному изъятию из бюджета края более 28 млн руб. В связи с этим, в отношении бывшего директора департамента градостроительства Сергея КРИВОРОТОВА возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ст. 293 ч. 1 УК РФ - халатность.

Кроме этого, Следственным управлением при УВД по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере - по факту хищения более 10 млн руб. в ООО «Интер Строй-М». ООО по подложным товарным накладным перечислило на расчетный счет другой организации более 10,5 млн руб. за песок и щебень, которые фактически поставлены не были. Предварительное расследование не закончено.

На наш взгляд, эти уголовные дела имеют судебную перспективу. Кроме того, расследуется еще ряд уголовных дел, возбужденных по преступлениям, совершенным на стройках саммита.

- Приморские СМИ не раз озвучивали информацию о том, что рабочие, занятые на строительстве объектов саммита, получают зарплату меньше обещанной и с задержками. Занимался ли ваш отдел этой проблемой?

Башмаков: Органами прокуратуры края проведена проверка исполнения трудового законодательства, в том числе в части своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы. На всех стройках саммита сегодня задействовано почти 16,5 тыс. рабочих и, к сожалению, имеют место случаи задержки и невыплаты заработной платы работникам. По результатам проверки органами прокуратуры в связи с невыплатой зарплаты в отношении руководителей ООО «СМУ-77», ОАО «580 УНР «Владивостоксвязьстрой», ООО «Бест Групп», ООО «Строительная компания Гидростройсоюз» и ООО «Дальневосточная экспортно-импортная компания «Восток-терминал-транзит» вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.