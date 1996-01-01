Стройбойцы на мосту

Лучшие стройотряды Приморья принимают участие в строительстве моста через бухту Золотой Рог. О том, как проходит летняя вахта студентов, поинтересовался корреспондент «ЗР» .

Бойцы строительных бригад не только проходят практику на этом объекте, но и приобретают уникальный опыт, перенимают знания лучших специалистов Тихоокеанской мостостроительной компании, которая является генеральным подрядчиком данного объекта.

Студенческий строительный отряд «Альянс» ДВГТУ работает на площадке у 4-й опоры, недалеко от фуникулера. Всех ребят поделили на три группы: шесть человек занимаются подготовительной работой, восемь бойцов трудятся непосредственно на самом мосту – стелют нижний слой опалубки для монтажа железобетонного пролетного строения.

Четверым доверили арматурные работы, они готовят каркасы для седьмой опоры, откуда уже в конце месяца начнется бетонирование пролета. Естественно, за каждой из групп закрепили специалистов ТМК, которые своими помощниками довольны. «У нас на объекте студенты очень способные, инициативные, легко обучаемые, - прокомментировал один из руководителей. – Адаптировались они на стройке довольно быстро, так как многие были уже с опытом работы. Ребята дисциплинированны, а главное, они всегда готовы учиться, осваивать все тонкости своей профессии».

Рабочий день студентов длится с 8.00 до 20.00 с перерывом в час на обед, так же, как и у рабочих ТМК, которые трудятся на объекте. В вахтовом поселке мостовиков неподалеку от стройки для студентов обеспечено комфортное проживание.

Бойцы строительного отряда «Альянс» в основном из Владивостока, но есть также ребята из Партизанска и Артема. Все они учатся в Строительном институте и Институте радиоэлектроники, информатики и электротехники ДВГТУ, но будущих строителей все-таки большинство. Для них подобная практика имеет особое значение.

«Нам очень повезло в том, что мы попали именно сюда, - сказал Сергей МОИСЕЕВ, студент Строительного института ДВГТУ, командир студенческого строительного отряда «Альянс». - Принять участие в строительстве такого уникального объекта для нас – большая гордость. Это одна из крупнейших строек, которые сейчас есть на территории края, и даже, наверное, страны. Для строителя мост через бухту Золотой Рог – неоценимая практика, которая в будущем конечно же пригодится. Очень важно и то, что мы попали в серьезную строительную организацию, здесь все очень строго и основательно. Нам понадобилась почти неделя, чтобы освоиться, привыкнуть ко всем правилам, но это только плюс, так как чем жестче дисциплина, тем лучше результаты».

Стоит отметить, что для участия в таком масштабном строительстве ребятам пришлось выдержать серьезный конкурс – желающих рассказывать своим детям, что именно они были среди тех, кто создавал такой объект, очень много. Причем в их числе не только жители Приморского края, но и строительные отряды из других регионов. Сам процесс подготовки к саммиту АТЭС-2012 для многих ребят стал своеобразным уникальным дополнительным образованием.