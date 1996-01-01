Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Стройбойцы на мосту
Лучшие стройотряды Приморья принимают участие в строительстве моста через бухту Золотой Рог. О том, как проходит летняя вахта студентов, поинтересовался корреспондент «ЗР» .
Бойцы строительных бригад не только проходят практику на этом объекте, но и приобретают уникальный опыт, перенимают знания лучших специалистов Тихоокеанской мостостроительной компании, которая является генеральным подрядчиком данного объекта.
Студенческий строительный отряд «Альянс» ДВГТУ работает на площадке у 4-й опоры, недалеко от фуникулера. Всех ребят поделили на три группы: шесть человек занимаются подготовительной работой, восемь бойцов трудятся непосредственно на самом мосту – стелют нижний слой опалубки для монтажа железобетонного пролетного строения.
Четверым доверили арматурные работы, они готовят каркасы для седьмой опоры, откуда уже в конце месяца начнется бетонирование пролета. Естественно, за каждой из групп закрепили специалистов ТМК, которые своими помощниками довольны. «У нас на объекте студенты очень способные, инициативные, легко обучаемые, - прокомментировал один из руководителей. – Адаптировались они на стройке довольно быстро, так как многие были уже с опытом работы. Ребята дисциплинированны, а главное, они всегда готовы учиться, осваивать все тонкости своей профессии».
Рабочий день студентов длится с 8.00 до 20.00 с перерывом в час на обед, так же, как и у рабочих ТМК, которые трудятся на объекте. В вахтовом поселке мостовиков неподалеку от стройки для студентов обеспечено комфортное проживание.
Бойцы строительного отряда «Альянс» в основном из Владивостока, но есть также ребята из Партизанска и Артема. Все они учатся в Строительном институте и Институте радиоэлектроники, информатики и электротехники ДВГТУ, но будущих строителей все-таки большинство. Для них подобная практика имеет особое значение.
«Нам очень повезло в том, что мы попали именно сюда, - сказал Сергей МОИСЕЕВ, студент Строительного института ДВГТУ, командир студенческого строительного отряда «Альянс». - Принять участие в строительстве такого уникального объекта для нас – большая гордость. Это одна из крупнейших строек, которые сейчас есть на территории края, и даже, наверное, страны. Для строителя мост через бухту Золотой Рог – неоценимая практика, которая в будущем конечно же пригодится. Очень важно и то, что мы попали в серьезную строительную организацию, здесь все очень строго и основательно. Нам понадобилась почти неделя, чтобы освоиться, привыкнуть ко всем правилам, но это только плюс, так как чем жестче дисциплина, тем лучше результаты».
Стоит отметить, что для участия в таком масштабном строительстве ребятам пришлось выдержать серьезный конкурс – желающих рассказывать своим детям, что именно они были среди тех, кто создавал такой объект, очень много. Причем в их числе не только жители Приморского края, но и строительные отряды из других регионов. Сам процесс подготовки к саммиту АТЭС-2012 для многих ребят стал своеобразным уникальным дополнительным образованием.
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса