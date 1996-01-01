Идущие по волнам

Началось сооружение первых капитальных опор моста «Де-Фриз - Седанка». Держать мост будет 81 опора. Строительство идет по технологии, популярной сегодня во всем мире, - с применением механизированных комплексов.

Это самодвижущаяся платформа с краном, которая через каждый 21 метр вбивает технологические (пока временные) сваи. Сейчас первый комплекс работает уже на 15-й технологической свае. Затем комплекс №2 выйдет на временное основание из этих свай и начнет сооружение уже капитальных опор. Закончить установку капитальных опор и приступить к возведению основных конструкций планируется к марту следующего года. В декабре 2011-го низководный мост планируют сдать в эксплуатацию.