Высота - самая высокая мечта ТМК

Пилон вантового моста через бухту Золотой Рог который строится на 37-м причале, перешагнул 100-метровую отметку - его высота уже 109 метров. «Первенца» догоняет второй пилон - со стороны мыса Чуркин, который достиг отметки в 95 метров. Проектная высота обоих - 226 метров. По оценке специалистов, строительство объекта идет по графику. В ноябре этого года начнутся работы по натяжению вант - стальных тросов, которые соединяют дорожное полотно мостового перехода с пилонами. Сдать мост в эксплуатацию намечено на 2011 год. Отметим, что это уникальное сооружение для России.