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Россия на обочине АТЭС

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Повестку дня саммита во Владивостоке будут определять три страны. В начале июля страны АТЭС провели в Токио конференцию Консорциума исследовательских центров, на котором подвели итоги работы по дальнейшей экономической интеграции и либерализации торговли.

Россия за 12 лет членства в этой авторитетной международной организации впервые представила свой доклад, который подготовил заведующий кафедрой мировой экономики, координатор программ Центра исследований АТР и АТЭС ДВГУ Тагир ХУЗИЯТОВ.

Досье

Консорциум объединяет более 100 исследовательских центров АТЭС, созданных на базе ведущих университетов и научно-исследовательских институтов стран АТР. Решение о его создании принято еще на первом саммите АТЭС в Сиэтле в 1993 г. Его задача - проведение исследований и подготовка рекомендаций для совещаний официальных представителей экономик АТЭС. Консорциум ежегодно проводит конференцию в стране, председательствующей в АТЭС. В этом году хозяйкой саммита АТЭС выступает Япония, поэтому организатором конференции стал Институт развивающихся экономик Японской организации по развитию внешней торговли ДЖЕТРО (IDE - JETRO).

Для ведущих стран АТЭС 2010 г. является рубежным. По намеченным планам к концу этого года развитые государства должны обеспечить либерализацию торговли, то есть обнулить таможенные пошлины, а также обеспечить свободу инвестиций - снять юридические ограничения, предоставив зарубежному капиталу доступ ко всем отраслям экономики.

Но несмотря на кризис, развитые государства на проходящих в Японии официальных мероприятиях АТЭС прилагают усилия к максимальному выполнению принятых на себя обязательств. Это относится к таким странам, как США, Япония, Австралия, Канада, Сингапур, Корея и другие. Но не Россия.

Наша страна не брала на себя обязательств. В российском руководстве считается, что после одобрения в 1994 г. лидерами экономик АТЭС плана по либерализации торговли и инвестиций в мире произошло слишком много изменений, и поэтому эти цели нуждаются в корректировке. И если развивающиеся страны АТЭС взяли на себя обязательства по либерализации торговли и инвестиций к 2020 г., то Россию, видимо, следует отнести к наименее развитым странам.

- Россия пока слабо представлена в АТЭС, - утверждает Тагир Хузиятов. - Мы принимаем участие лишь в саммитах, в работе на уровне министров и старших должностных лиц, отчасти в комитетах. Но это лишь «вершки». А вот с «корешками» у нас трудности. Мы практически не работаем на уровне многочисленных комиссий и рабочих групп, где и ведется основная повседневная работа. Главная вина в этом лежит на правительстве, которое по-прежнему ориентировано на Европу, а интеграцию в АТЭС лишь декларирует. Некоторый оптимизм внушает недавнее выступление Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Хабаровске. Однако декларации должны проверяться делами.

Между тем Россия уже должна подключаться к формированию повестки ближайших саммитов АТЭС. Согласно сложившейся в последние годы практике, теперь повестка дня формируется не на год, а на три года, соответственно повестку разрабатывает и предлагает не одна страна, а три в ходе постоянных консультаций. Таким образом, России предстоит сотрудничество с Японией и США (а далее - со страной-хозяйкой АТЭС-2013) в выработке повестки саммита АТЭС-2012. Работа еще находится на самой ранней стадии. Пока, видимо, можно обозначить лишь две главные темы, которые, возможно, будут предложены странам-участницам: обеспечение продовольственной безопасности и энергобезопасность совместно с эффективным использованием энергоресурсов.

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