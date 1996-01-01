Строящийся мост на остров Русский атаковали щитомордники

Во Владивостоке строители моста на остров Русский, который возводится в рамках подготовки к саммиту Азиатско-Тихоокеанского региона, были вынуждены вызвать змеелова - после обнаружения на объекте ядовитых рептилий. Об этом рассказал пресс-секретарь компании "Мост" Даниил Гончарук.

"Несколько коричнево-серых змей были замечены на объекте стройки со стороны острова Русский. Сначала рабочие пытались сами уничтожить или хотя бы прогнать рептилий, но в итоге в целях безопасности было решено обратиться к специалисту-змеелову", – сообщил пресс-секретарь мостостроительной компании. По его словам, змеелов определил в найденных рептилиях щитомордников; это ядовитая змея, после укуса которой без медицинской помощи человек может умереть.

"Специалист поймал ядовитую змею недалеко от опоры строящегося моста, остальные рептилии на тот момент попрятались. Если в будущем строители будут опять замечать их на объекте, придется снова прибегать к помощи змеелова", - отметил Гончарук и добавил, что численность змей на острове Русском всегда была высокой, но в этом году она особенно поднялась. Это связано с подходящими для змей погодными условиями: июнь был очень теплый, а сейчас держится постоянная высокая влажность.