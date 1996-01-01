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В Приморье завершилась посевная

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По объективным причинам (сложные погодные условия) ранние зерновые (пшеница, ячмень, овес) не были посеяны в полном объеме, но сев других культур остался на уровне прошлого года.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, под сою в этом году занято 140 тыс. га (на уровне прошлого года), под картофель - 31,2 тыс. га (в 2009 г. - 30,2 тыс. га), под овощи - 10,3 тыс. га (2009 г. - более 9 тыс. га).

Хороших результатов селянам удалось достичь и в посеве риса. На сегодняшний день под эту важную культуру занято 23 тыс. га посевных площадей, что на 26 процентов выше уровня прошлого года (18,2 тыс. га). Сейчас на полях ведется обработка ядохимикатами против вредителей и сорняков.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, хорошим подспорьем для селян являются меры государственной поддержки. Так, за первое полугодие из краевого бюджета выплачено 133,4 млн руб., из федерального - 116,3 млн руб.

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