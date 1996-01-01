Новый аэропорт Владивосток будет окупаться от 10 до 12 лет

Реконструкция аэропорта Владивосток (Кневичи), как и следовало ожидать, не устояла перед проблемой финансирования. Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поручил до конца июля окончательно определиться с источниками финансирования.

Проблемы с финансированием достройки аэропорта озвучил в ходе совещания в Кавказских Минеральных Водах генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Владивосток» Максим ЧЕТВЕРИКОВ. Он отметил, что речь, в частности, идет о финансировании работ по строительству пассажирского терминала и наземной инфраструктуры.

По словам Максима Четверикова, проработано соглашение между Внешэкономбанком и основным инвестором проекта - аэропортом «Шереметьево» по финансированию проекта, однако оно пока не подписано. Речь идет об инвестициях в размере 5 млрд руб. На сегодня работы выполнены в объеме 1,7 млрд руб.

Как пояснил министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН, аэропорт, который строится к саммиту АТЭС, будет долгоокупаемым. Так, по оценкам, экономическая окупаемость проекта составит от 10 до 12 лет. Проекты такого рода требуют отдельного решения в рамках наблюдательного совета Внешэкономбанка, отметил глава Минтранса. Кроме того, по его словам, Внешэкономбанк предлагает в качестве решения залог за аэродром.