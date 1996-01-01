Технопарк по-приморски споткнулся

В связи с бездействием администрации Партизанского округа инициаторы проекта «Приморский техноград» намерены получить участок под застройку через прокуратуру.

Как отметил в беседе с корр. «ЗР» инициатор инновационной площадки, экс-глава округа Игорь РУЛЬКО: «ЗАО «Приморский инновационно-промышленный центр «Партизанский техноград», являющийся управляющей компанией проекта, обращалось в администрацию города с заявлением о выделении земли под создание центра. По данному участку прошли общественные слушания. И на этом процедура выделения участка под проект была «заморожена». Администрация по непонятной причине застопорила всё. Так как мы соблюли всю законную процедуру, необходимую в таких случаях, то планируем обратиться в прокуратуру, чтобы та в свою очередь провела проверку законности действий администрации округа. Если, конечно, ранее администрация сама не устранит нарушения закона».

Еще в 2005 г. проект «Приморский техноград» был разработан администрацией Партизанского округа, во главе которой на тот момент был Рулько. За основу был взят опыт Китая по схожим проектам. Под проект было запланировано 64 га земли в промышленном районе Партизанска, недалеко от завода «Ураган».

- Игорь Иванович, вы уверены в реальности проекта и реализации строительства технограда? На какие средства?

- Изначально была создана управляющая компания в форме ЗАО, в котором 25% принадлежало муниципальному предприятию «Агентство экономического развития», а 75% было закреплено за юридическим лицом. По мере появления компании, выразившие желание работать на площадях технограда, также входили бы в состав управляющей компании. Те самые 75% необходимы были для последующей передачи долей участникам проекта. В зависимости от объемов занимаемой площади они и получали долю в управляющей компании. Вся инженерно-транспортная инфраструктура строилась бы также за счет инвесторов, вложение бюджетных средств не предполагалось.

- Почему под строительство была выбрана именно эта площадка?

- Там идеально ровный участок. Плюс в полкилометре есть возможность протянуть и воду, и канализацию, рядом Партизанская ГРЭС, откуда можно было получить необходимое количество электроэнергии, рядом автомобильная дорога, в 42 км Находка, в 50 км порт Восточный. Также рядом находится главный железнодорожный путь - Транссиб.

В общей сложности на территории Приморского технограда планировалось создать порядка 400 инновационных площадок по разным направлениям развития. К 2008 г. уже велись активные переговоры о создании 20 из них. Интерес к партизанскому проекту начали проявлять не только иностранные бизнесмены. В частности, представители Союза промышленности России и ЗАО «Дальэнергосила». Весной 2008 г. Партизанск посетил эксперт по промышленности ООН. Но все же по-прежнему основная ставка делалась на китайских предпринимателей.

В 2006 г. за подписью первого вице-губернатора Александра КОСТЕНКО вышло распоряжение, которым проект инновационной площадки был поддержан и краевой властью. По словам Игоря Рулько, поддержка региональной власти была важна еще и тем, что представители китайского бизнеса очень осторожно заходят на новые территории, а подобная поддержка давала своеобразные гарантии. Как только краевая власть показала свою официальную позицию по проекту, в бывший шахтерский город потянулись делегации. Только за 2006 год их было больше 20. В 2007-м с делегацией Тяньцзин был подписан договор о намерениях строительства кирпичного завода возле села Казанка, где есть хорошие месторождения глины, а также о намерениях создания хозяйства по выращиванию риса и женьшеня, свиноводческой фермы в селе Александровка. В июне в рамках инновационного проекта было подписано соглашение с представителями Цзисийского туристического управления. Среди предлагаемых были в том числе и такие проекты, как деревообработка, разработка угольных месторождений, машиностроение на базе завода «Ураган», глубокая заморозка овощей и фруктов, инновационная технология по переработке молока и молочной продукции.

Как рассказал Игорь Рулько, в проекте не закладывались какие-то определенные виды деятельности. «Мы исходили из того, что можем предложить потенциальным инвесторам с учетом особенностей российской таможенной политики», - отметил он.

Привлекало китайских инвесторов и то, что участникам технограда предлагались льготные условия работы. По условиям проекта они могли получить в аренду земельные участки сроком на 49 лет с отсрочкой платежей на 3 года. Городу это давало гарантии, что инвестор закрепится на территории, создаст новые рабочие места и будет платить налоги в местный бюджет, потому участникам проекта гарантировались неплохие преференции.

Но весной 2009 г. в администрации Партизанского округа сменился глава, и проект застопорился. Поток делегаций резко сократился, а МУП «Агентство муниципального развития», куратор от администрации, вышло из состава учредителей управляющей компании. Однако, по словам Игоря Рулько, весной 2010 г. МУП снова вошел в состав акционеров технограда. И вскоре возобновились диалоги с иностранными инвесторами.

«Но нужны последовательная позиция со стороны представителей власти и исполнение данных обещаний. Иначе мы оттолкнем представителей китайского бизнеса от Партизанска», - справедливо считает собеседник. Речь о выделении земельного участка под строительство. К сожалению, аудиенцию нынешнего главы Партизанского округа Александра ГАЛУЩЕНКО инициаторам не удается получить уже больше месяца.