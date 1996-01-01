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Рио-де-Жанейро на берегу Золотого Рога
Когда на последнем градосовете при Администрации г. Владивостока рассматривались варианты будущего развития северного берега бухты Золотой Рог, одним из наиболее спорных и интересных оказался проект, представленный архитектором из Москвы Валерием РЖЕВСКИМ. О своем проекте архитектор рассказал в интервью «ЗР».- Валерий Николаевич, представляя свой проект, вы отметили, что не ограничились предложенной территорией центральной части города от строящегося моста до основания бухты, но попытались проработать и южный берег...
- Конечно, проект должен касаться всего побережья в целом, хотя это вопрос не одного дня. В будущем вся бухта должна превратиться в оазис, рекреационно-общественную зону, где смогут отдыхать жители и гости города.
В целом мы рассматривали около 20 километров побережья и просчитали, что нужно протянуть набережную с севера на юг, пройти по южной стороне до моста и даже, может быть, «загнуть» дальше. Но, если по северному побережью проект затрагивает полосу шириной до 800 метров, то по южному - до 300-400. Тем не менее и здесь должны быть парки, места для общественного отдыха, жилье...- Какое?
- Я считаю, что это должно быть элитное жилье. Не виллы, а многоэтажное, секционное. Его внешний вид и расположение будут уникальными и украсят морской фасад.- Дорога, которую сейчас предлагается провести параллельно ул. Светланской до пл. Луговой, тоже должна быть продолжена?
- Она должна закольцовываться и уходить на Чуркин. Также должен пройти и монорельс. Он удобен: позволяет преодолевать уклон до 17%. То есть сложный рельеф ему совершенно не помешает. Я считаю - это горизонтальный транспорт будущего. Лучше не придумаешь! И он не требует слишком больших финансовых вложений.
Мы можем оставить и пешеходные зоны, и автомобильный транспорт, и зеленые насаждения. Это очень удобно, экономично. Конечно, проходящая здесь железная дорога, должна остаться как стратегическая, но в будущем ее тоже надо будет убирать. А по южному берегу ее вообще не должно быть - только монорельс и набережная. Причем транспорт на набережную пускать нельзя.- Но не получится ли, что мы перегрузим эту большую территорию «отдыхом»?
- Надо смотреть, чем мы «перегружаем»: это - рестораны, киноконцертные залы, выставочные комплексы, детские центры. Все пойдут и поедут сюда отдыхать. Это прекрасно!- Может быть, места отдыха для горожан было бы логичнее просто рассредоточить по городу?
- При этом все равно должна быть «точка отсчета». А бухта Золотой Рог сама по себе является местом притяжения. Беда в том, что она в плачевном состоянии.- Один местный рационализатор как-то предлагал просто засыпать бухту и сделать на ней просторные площади и все, что еще потребуется для города...
- А я думаю, что здесь лучше всего создать «Рио-де-Жанейро». Чтобы каждый горожанин или приезжий мог проехать по автобану. Ну кто будет лазить по сопкам, если приедет в город на «Принцессе»!? Сегодня он может пройтись по застройке, посетить какой-то интересный для себя музей - вот и все. А городу очень важна туристическая привлекательность. Кстати, многие страны живут за счет экономики на туризме.- Но сегодня правительством принципиально предложена особая экономическая туристская зона на о. Русском...
- Там она - как зона отдыха для приезжих, а здесь - просто городская. Иметь зону отдыха в пешеходной доступности - это уникально и прекрасно. И потом - выиграет экология.- Иметь две мощных зоны отдыха - не роскошь ли это?
- Нет. Владивосток просто фантастический город и фактически самый главный в стране на Востоке. И он должен получить новое «лицо», стать действительно воротами в мир. Мне кажется, что это очень интересно, когда на месте бывших военных заводов появится демократичная зона отдыха для всех, и каждый будет иметь свободный доступ к набережной.- Есть горожане, считающие, что эту зону можно было бы оставить в качестве промышленной, модернизировав ее.
- На основе старых предприятий сделать новые невозможно. Новые технологии не вписываются ни в старые коммуникации, ни в прежние конструкции. Проще и быстрее построить что-либо на новом месте, чем наладить другое производство в старых корпусах. Другое дело - сделать выставочные залы из бывших цехов, рекреационную зону. Вообще все должно быть сделано так, чтобы зашел в бухту - и ахнул. Она должна опять стать «золотой».- Трудно представить. Есть разные причины, по которым она не сможет стать «золотой». Ее все равно будет запирать порт. И мазут будет выносить, и сточные воды...
- Как только здесь появятся элементы новой современной архитектуры и набережная, то все начнет меняться. Уже строительство моста через бухту начинает менять весь город. Я свою первую набережную построил 40 лет назад - в Самаре, и сейчас это лучшее место в городе, куда люди тянутся отдыхать.
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