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Арка разукрашена в цвета воспоминаний

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке открывается выставка американского живописца Джорджа Уммена «Цвета воспоминаний»   С 1 по 31 июля в галерее Арка представлена выставка картин американского художника Джорджа Уммена. Проект под названием «Цвета воспоминаний» является совместным детищем Генконсульства США и галереи Арка, партнером выступает АЗИМУТ Отель Владивосток.

Томас Армбрустер, генеральный консул США во Владивостоке, к окончанию своего срока работы в нашем городе для 150-летнего юбиляра сделал особый подарок - выставку живописи. Так совпало, что и Джордж Уммен давно мечтал увидеть Владивосток. И вот впервые американская живопись в таком объеме представлена приморским ценителям искусства. Накануне Дня города для открытия экспозиции прибыл и сам автор.

Джордж Уммен родился в Индии, но затем переехал в США, где более 30 лет работал в Гарвардском университете, изучая различные художественные стили и направления.  Его картины выставлялись в разных странах и находятся в частных коллекциях в США, Великобритании, Индии, а также в художественном собрании Гарвардского университета. 

«Деятели культуры и любители живописи Владивостока давно просили консульство привезти выставку американского художника, и, на мой взгляд, творчество Джорджа Уммена как раз представляет собой образец характерного для Америки сплава различных культур, - говорит Сильва Этян, атташе по вопросам культуры, печати и образования Генерального консульства США. -  Созерцательность и насыщенный цвет его картин отражают национальные корни живописца: Джордж родился в Керале, одном из самых красивых мест в Индии. Вместе с тем, его живопись принадлежит и западной цивилизации, он постоянно экспериментирует с различными красками, материалами и концепциями».

Жизнерадостный, предприимчивый и, безусловно, наделенный недюжинным талантом американский живописец Джордж Уммен во Владивостоке выставляет несколько серий своих лучших произведений. От Новой Англии – к Дальнему Востоку, от Атлантического океана – к Тихому. Каждый город живет своей жизнью. Мелодия улиц, мозаика событий, люди… У Владивостока в этом году особый ритм, юбилейный!

- Владивосток для меня - любимый город, где прожита большая часть моей жизни. За последнее десятилетие он стал открытым для всех стран. Город международных связей плавно и гармонично входит в международный художественный контекст, в котором он себя уже зарекомендовал кинофестивалем «Меридианы Тихого». И, надеюсь, наша выставка тоже станет международным событием, - рассказала «ЗР» Вера ГЛАЗКОВА, директор галереи «Арка».

Выставка «Цвета воспоминаний» включена управлением культуры города в список официальных мероприятий, посвященных празднованию 150-летия Владивостока.

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