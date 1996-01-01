Русский мост набирает высоту

Уникальный мост на остров Русский с рекордными для мировой практики параметрами (длина центрального пролета – 1104 м, высота пилона – 320 м, ванты – до 580 м), станет настоящей гордостью и украшением Владивостока к саммиту стран АТЭС-2012. Старт его сооружению дал своим указом Президент России Дмитрий Медведев.

Сегодня в конструкции мостового перехода уложено уже более 200 000 куб. м высококачественного монолитного железобетона, смонтировано около 4 000 тонн металлоконструкций пролетного строения эстакады, на проектную отметку выведено 27 опор из 33-х, еще несколько – в завершающей стадии строительства. Продолжают набирать высоту 320-метровые пилоны на полуострове Назимова и о. Русский, которые выросли над уровнем моря более чем на 50 м. Теперь наступил еще один знаковый этап – подготовка к монтажу балки жесткости главного пролетного строения.

С точностью до миллиметра

Знаковый этап в сооружении уникального мостового перехода – на днях успешно проведена контрольная сборка панелей металлической балки жесткости главного руслового пролета. Уровень сложности можно зримо представить: крупногабаритные конструкции весом до 370 тонн должны обладать идеальной «стыковкой» на монтаже, который, к слову, будет вестись на высоте 70 м над открытым всем ветрам Босфором. Чтобы подтвердить точность конструкторско-технологических решений и их заводского воплощения, специалистами была выполнена геодезическая съемка собранных блоков.

– Испытания показали высокую точность сборки, – прокомментировал старший геодезист филиала «УСК МОСТ» во Владивостоке Артемий Рябов. – Максимальное отклонение от проектных отметок при геодезической съемке составило 3 мм. Это очень высокий результат для собранных панелей с общим габаритом 24 на 27 метров.

Как подчеркнул руководитель проекта, заместитель генерального директора «УСК МОСТ» Николай Рогов, в настоящее время ведется активная подготовка к уникальной операции по монтажу балки жесткости руслового пролета. На производственной базе мостостроителей на полуострове Назимова продолжается сооружение сборочного стапеля.

– Предстоит масштабная и в то же время ювелирная работа, – отметил Николай Рогов. – По железной дороге из Омска во Владивосток будет доставлено 23 тыс. тонн нестандартных, сложных в исполнении металлоконструкций для монтажа балки жесткости руслового пролета. Это 103 панели весом от 185 до 370 тонн. Их укрупнительная сборка будет производиться непосредственно на стройплощадке на стапеле. Как показала контрольная сборка, современная технология обеспечивает идеальную геометрию пролетного строения, позволяя собирать массивные блоки с точностью до трех миллиметров. При этом исключаются дополнительные операции подгонки на монтаже, который будет вестись в условиях сильного ветрового воздействия. Монтаж балки жесткости рекордного по своим параметрам центрального пролета длиной 1104 м начнется одновременно с двух берегов – на высоте 70 м над проливом Босфор Восточный.

Пилоны стремятся вверх

Параллельно, захватка за захваткой, продолжают набирать высоту 320-метровые пилоны по обе стороны пролива. Гигантские опоры на полуострове Назимова и острове Русском – это уникальные сооружения, которые поднимаются на высоту 110-этажного здания. Общий вес каждой конструкции – более 50 тысяч тонн. Они оснащены уникальным оборудованием и имеют особую инфраструктуру. Внутри опор-гигантов, которые вознесутся над проливом Босфор Восточный на 320-метровую высоту, разместятся лифтовые подъемники, аварийные лестницы, различные датчики и коммуникации, необходимые для поддержания жизнедеятельности мостового перехода.

При возведении опор-гигантов применяются самые современные технологии отечественного и мирового мостостроения. К оригинальному оборудованию относятся и бетононасосы, способные подавать смесь на отметку свыше 500 м, и лифтовые подъемники, которые будут установлены снаружи и внутри пилона, и специальная самоподъемная опалубка по технологиям, позволяющая сократить цикл бетонирования до минимально возможных сроков. Специально «под мост» заказывались высотные краны большой грузоподъемности, способные «расти» до 350 м. Такой могучей и красивой техники от ведущих мировых производителей Potain и Kroll еще не видели за Уралом. Один из высотных «тяжеловесов» на острове Русском смонтирован до 70 м, второй мостостроители наращивают до 100-метровой отметки. По мере возведения пилонов их высота станет увеличиваться – краны-исполины будут расти вместе с гигантскими пилонами.

Из российских материалов

Все конструктивные решения мостового перехода максимально адаптированы к его эксплуатации в сложных климатических и геологических условиях Приморья.

- При рекордных в мировой практике мостостроения параметрах мостовой переход на о. Русский строится в гораздо более сложных условиях, чем аналогичные сооружения. Весь набор серьезных факторов, продиктованных условиями судоходства, сложнейшими геологическими, климатическими и сейсмичными условиями региона, учитывается проектом, - подчеркнул директор филиала «УСК МОСТ» во Владивостоке Алексей Баранов. – В том числе применение целого комплекса антисейсмических устройств, которые защитят конструкции моста от возможных землетрясений. Это и специальные деформационные швы, выдерживающие большие продольные перемещения пролетного строения, опорные части маятникового типа, обеспечивающие сейсмоизоляцию пролета, резинометаллические опорные части со свинцовым сердечником, способные рассеивать энергию при больших перемещениях. В ряду технических решений нового поколения — и высокоточная сборка конструкций, и особая технология сооружения вантовой системы, и применение бетона высокого класса прочности. Кстати, мост на остров Русский полностью строится из российских стройматериалов. А это 20 тыс. тонн металла, 37 300 тонн арматуры и более 320 тыс. кубометров бетона высокого класса прочности. Сегодня здесь, во Владивостоке, сконцентрировано все лучшее, что есть в теории и практике как отечественного, так и мирового мостостроения. Нам есть чем гордиться. Не зря ведь сооружение мостового перехода на остров Русский через пролив Босфор Восточный называют более емко, но очень точно — РУССКИЙ МОСТ!