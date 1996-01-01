www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.03 р. 100 JPY: 62.35 р.
EUR: 80.36 р. 10 CNY: 10.09 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Все мероприятия в рамках энергообеспечения объектов саммита АТЭС-2012 выполняются в срок

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Все намеченные графиком мероприятия в рамках энергообеспечения объектов саммита АТЭС выполняются в установленный срок, сообщила пресс-служба ОАО «РАО Энергетические системы Востока» со ссылкой на гендиктора холдинга Ивана БЛАГОДЫРЯ.

«Строители должны сохранить существующие темпы работ, чтобы выдержать напряженный график ввода энергообъектов. Только до конца текущего года предстоит сдать в эксплуатацию теплотрассу на острове Русский, пусковые комплексы мини-ТЭЦ «Центральная» и «Океанариум», а также завершить проектные работы на мини-ТЭЦ «Коммунальная», - сообщил Иван Благодырь по итогам работы оперативного штаба Минэнерго по подготовке энергообъектов к саммиту АТЭС, проходившего во Владивостоке.

Одной из основных обсуждаемых тем стало строительство теплотрассы для энергообеспечения Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Строительство теплотрассы ведется активными темпами, и уже на прошлой неделе энергетики приступили к установке тепловых камер (в них размещаются узлы теплопровода, от которых будут построены ответвления непосредственно к потребителям тепла).

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru