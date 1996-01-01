Все мероприятия в рамках энергообеспечения объектов саммита АТЭС-2012 выполняются в срок

Все намеченные графиком мероприятия в рамках энергообеспечения объектов саммита АТЭС выполняются в установленный срок, сообщила пресс-служба ОАО «РАО Энергетические системы Востока» со ссылкой на гендиктора холдинга Ивана БЛАГОДЫРЯ.

«Строители должны сохранить существующие темпы работ, чтобы выдержать напряженный график ввода энергообъектов. Только до конца текущего года предстоит сдать в эксплуатацию теплотрассу на острове Русский, пусковые комплексы мини-ТЭЦ «Центральная» и «Океанариум», а также завершить проектные работы на мини-ТЭЦ «Коммунальная», - сообщил Иван Благодырь по итогам работы оперативного штаба Минэнерго по подготовке энергообъектов к саммиту АТЭС, проходившего во Владивостоке.

Одной из основных обсуждаемых тем стало строительство теплотрассы для энергообеспечения Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Строительство теплотрассы ведется активными темпами, и уже на прошлой неделе энергетики приступили к установке тепловых камер (в них размещаются узлы теплопровода, от которых будут построены ответвления непосредственно к потребителям тепла).