Реконструкция аэропорта Владивостока идет по плану

В ускоренном режиме идет масштабная модернизация аэропорта Кневичи в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС-2012 года. В день 150-летия города будет введен в эксплуатацию первый объект аэродромного комплекса - новая трансформаторная подстанция 110 кВ, которая обеспечит бесперебойным питанием объекты аэродромной инфраструктуры.

Ни на секунду не прекращается и реконструкция взлетно-посадочной полосы, для этого завод ежедневно изготавливает 5 тыс. кубометров высококачественного бетона из песка и щебня местного производства. Строителями уже возведен первый слой рулежной дорожки толщиной 40 сантиметров, сейчас в нем прорезаются отверстия. По словам директора комплексного жизнеобеспечения ОАО «Международный аэропорт Владивосток» Владимира САЯПИНА, это не даст бетону разрушиться и увеличит срок службы покрытия.

- На сегодняшний день мы ограничены наличием одного перрона для приема широкофюзеляжных самолетов, - рассказал директор департамента промышленности и транспорта Приморского края Игорь ХРУЩЕВ. - Увеличение взлетно-посадочной полосы до 3, 5 км позволит принимать современные воздушные суда с двух направлений. Более того, появятся новые места для стоянок, рассчитанные на 50 и более самолетов такого типа. Мы планируем осуществлять взлет и посадку уже с конца октября - начала декабря текущего года.

Круглосуточно ведется строительство пассажирского терминала, пропускная способность которого составит 5 млн пассажиров в год. Сейчас в строительстве задействовано 250 человек, их количество в скором времени будет увеличено.

- Мы планируем до конца года выполнить каркас и остекление будущего трехэтажного здания пассажирского терминала, затем займемся вентиляцией, - сообщил генеральный директор ЗАО «Терминал Владивосток» Юрий ТУРБАНОВ, - тем более, что теплый июнь позволяет активно выполнять свою работу.

Однако полностью договориться с местным климатом все же не удалось. Дождливый май, по сути дела, приостановил строительство пассажирского терминала - много времени было потрачено на откачку воды из-под воздвигающегося здания аэропорта. Тем не менее особенности климата и почвы, по словам Юрия Турбанова, не помешают сдать объект в срок. Новый пассажирский терминал встретит первых пассажиров уже 31 октября 2011 г.