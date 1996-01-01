Строительство низководного моста «Де-Фриз – Седанка» идет по графику

Две строительные группы пойдут с противоположных сторон навстречу друг другу. Завершить установку опор моста планируется до 15 февраля 2011 года. В ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», которая выступает генподрядчиком объекта, рассказали, что на объекте используют современные технологии, которые позволяют работать круглогодично в любую погоду. Это также позволит ускорить строительство объекта.

Ввод низководного моста в эксплуатацию намечен на декабрь 2011 года, одновременно с открытием новой трассы.

Как неоднократно подчеркивал губернатор Приморского края Сергей Дарькин, необходимо сделать всё, чтобы обеспечить выполнение сроков и надлежащее качество строительства. «Дорога, которую мы строим к саммиту АТЭС, должна служить приморцам десятки лет после проведения этого мероприятия», - отметил Сергей Дарькин. Напомним, мост «Де-Фриз - Седанка» станет частью новой скоростной автомагистрали от поселка Новый до бухты Патрокл.

Дорога обеспечит дублирующий выезд из Владивостока, который позволит разгрузить федеральную автомобильную дорогу Хабаровск - Владивосток в обход санаторно-курортной и рекреационной зон полуострова Муравьева-Амурского.