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Награда за открытое лицо АТЭС-2012
Пресс-служба ФГУ «Дальневосточная дирекция» признана лучшей в некоммерческой сфере и получила диплом за освещение строительства объектов Саммита АТЭС-2012
Во ВГУЭС прошло вручение дипломов первого дальневосточного конкурса пресс-служб «PRужина общества». Пресс-служба ФГУ «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития РФ» стала победителем в номинации «Лучший проект в некоммерческой сфере» за проект «Создание позитивного имиджа строящегося ДФУ и Саммита АТЭС в Приморском крае». Профессиональное жюри лишь подтвердило мнение СМИ, что пресс-служба ФГУ «Дальневосточная дирекция» последовательно проводит политику открытости, максимально информируя СМИ и население Дальнего Востока о ходе работ по строительству ДФУ и других объектов саммита. Для своевременного освещения всех происходящих событий пресс-служба Дирекции организует пресс-туры по стройкам, ответы на вопросы и интервью руководителей, ведет работу по формированию фото- и видеоархива хода строительства, осуществляет рассылку пресс-релизов и обслуживание официального сайта Дирекции - www.ddmr.ru.
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