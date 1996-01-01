Саммит накормим сами

В 2012 г. Владивосток должен не только встретить гостей саммита АТЭС, но и накормить их качественными продуктами местного производства. Готовы к этому приморские предприятия? Реально ли в Приморье заменить импортные продукты питания товарами местного производства? Насколько перерабатывающие предприятия обеспечены сырьем? Эти и другие вопросы обсуждали представители власти и бизнеса в ходе круглого стола, который прошел в ИК «Золотой Рог».

О безопасности и качестве

Замена обязательной сертификации декларированием вызвала большой резонанс как в среде бизнеса, так и у экспертов и потребителей. Сегодня предприятия уже накопили некоторый опыт работы по новой системе и поделились своим мнением по этому поводу.

Сергей СИДОРЕНКО, председатель Комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного Собрания Приморского края:

- Шумиха вокруг отмены обязательной сертификации была большая. Но сам тезис не совсем верный. Декабрьское постановление правительства заменило обязательную сертификацию декларированием соответствия. И процедура декларирования обязательна. Более того, в марте этого года вышло еще одно постановление правительства, которое вернуло требование обязательной сертификации для овощной продукции. Теперь производитель должен работать в рамках инструкций Россельхознадзора и предоставлять в этот орган технологические карты. За применение препаратов, не указанных в технологических картах, руководитель предприятия может быть привлечен к ответственности. Так что для законопослушных производителей условия еще больше ужесточились. Другое дело, что в крае есть проблемная зона - 3 тыс. китайских рабочих производят в Приморье порядка 80 тыс. тонн овощей и картофеля. Этот сектор трудно контролируемый, там правят бал черный нал и липовые сертификаты.

Иван БОРИСОВ, генеральный директор ОАО «Владхлеб»:

- Процедура подтверждения качества продукции сегодня действительно несколько изменилась. Сейчас производитель на основании исследований декларирует качество своей продукции и полностью за него отвечает. То есть ответственность за качество легла на плечи руководителя предприятия. Это, на мой взгляд, самое существенное изменение.

Владимир ДЕНИСОВ, заместитель председателя Приморской торгово-промышленной палаты:

- На репутацию производителя сегодня очень большое влияние оказывает торговая сеть. Например, последняя выставка «Дальагро. Продовольствие» показала, что у нас в крае есть около 50 компаний, которые выпускают очень качественную продукцию для местного потребления. Но то, что выпускает производитель, и то, что продается в магазинах, - это разные вещи. Очень часто в торговой сети можно встретить некачественную продукцию. Но это уже ответственность владельцев этих магазинов. Так, производитель отпускает качественную продукцию, со всеми необходимыми декларациями и сертификатами, со сроками годности и информацией для потребителей. В торговой же сети могут не соблюдать правила хранения, выйти сроки годности и т.д. А от этого страдает репутация производителя. Но ответственность директора магазина не должна смешиваться с ответственностью производителя. Хотя общественное мнение о продукте зачастую формирует именно торговая сеть.

Сергей Сидоренко:

- В настоящее время производители все больше внимания уделяют качеству своей продукции. Есть даже такое понятие «экологическая сертификация». То есть это соответствие международным экологическим требованиям. Например, продукция класса «Органик» должна быть выращена без пестицидов. Причем в России уже есть организация, которая позволяет получать этот статус. У нас в крае пытаются входить в эту систему всего несколько предприятий, хотя проблемой качества озабочены многие производители. Но вместе с тем нужно понимать, что эта продукция в ассортименте компании составит всего 15-20% и будет продаваться совершенно по другим ценам, так как и затраты на нее увеличиваются в разы.

Виктор МАРЧЕНКО, председатель совета директоров ХК «Зеленые листья»:

- Мы, как переработчики, не оставляем попытки создать экологически чистую продукцию. Сегодня на Хорольском предприятии мы внедрили линию тиндализации молока, которая беспрецедентна по своей безопасности и качеству в мире. Мы ее изобрели сами, 8 лет над ней работали, экспериментировали, создали ее в металле, запатентовали. Но вопрос в другом - я не могу из плохого сырья сделать конфетку. А нет сырья, и все мои инновации на этом заканчиваются. Можно, конечно, создать молокозавод по системе ХААСП, но тогда мне сырье нужно покупать импортное. Потому что российское сырье не соответствует требованиям этой системы качества.

Сырье всему голова

Вопрос качества, по мнению участников круглого стола, в первую очередь упирается в сырьевую проблему. Именно сырье является проблемой для подавляющего большинства местных производителей.

Виктор ПОНАМАРЕВ, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края:

- Приморский край является завозным по многим видам сельскохозяйственного сырья и продовольствия. В мясоперерабатывающей отрасли используется 90% завозного сырья, в молокоперерабатывающей - 60%. В крае не выращивается продовольственная пшеница. Мощность имеющихся мельниц только на 20% обеспечивает потребность хлебопекарных предприятий. В производстве сахара используется 100%-ное импортное сырье - сахар-сырец.

Потребность населения в продуктах питания за счет местного производства закрывается не полностью. Только по картофелю - на 100%, по овощам и бахчевым - на 59,5%, по яйцу - на 52%, по мясу и мясопродуктам - на 33,3%, по молоку и молокопродуктам - на 16%. За последние два года в крае возросло потребление на душу населения продуктов питания местного производства. Но основная проблема для нашей перерабатывающей промышленности - это сырье. Переработка может переработать - мощности позволяют, а сырья не хватает.

Иван Борисов:

- Согласно данным за 2009 г., у нас во «Владхлебе» на долю местного сырья приходится всего 3% от общего объема. К приморскому сырью мы относим сахар (хотя там все равно сырец не местный), масло растительное, творог, яйцо, сметану, чагу, женьшень, мед, хитозан. Все остальное сырье - это поставки из европейской части России. И логистика нас начинает душить. Мы заинтересованы в местном производителе, но по климатическим условиям мы понимаем, что не будет здесь у нас продовольственного сырья. Поэтому вынуждены искать сырье по всей стране. А это не может сказываться на качестве. Приведу только один пример: фишка приморцев «подольский хлеб» изготавливается из особой муки, у которой нет аналога в России. Раньше ее изготавливали из канадского зерна. Оно очень хорошего качества. Сейчас этого зерна нет. Конечно, производитель со своей стороны старается искать выход из ситуации, чтобы сохранить качество. Например, мы в этом году дошли до Челябинска - там закупаем пшеницу твердых сортов помола, везем сюда. В этом году подписан контракт - закупаем новое оборудование для тестоведения, которое также скажется на качестве. Но все это - дополнительные затраты производителя.

Владимир ТАЛАНЦЕВ, профессор:

- Вопрос обеспеченности сырьем сегодня основной для наших переработчиков. И здесь встают чисто экономические вопросы: выгодно ли производить собственное сырье или проще покупать его за границей? Экономические законы никто не отменяет, поэтому если производителю выгоднее купить сырье за пределами Приморского края, он купит там.

Сергей Сидоренко:

- Приморский край действительно не производит достаточного количества собственного сырья. Хотя есть современные технологии, которые позволяют получать в Приморском крае продовольственную пшеницу. Мы знаем, как это делать, и примеры такие были. Другой вопрос: надо это или нет? Или нам дешевле привезти с Алтая эту продовольственную пшеницу гарантированного качества, а у себя производить фураж, чтобы не возить далеко. А эти площади эффективнее использовать под гречиху или рис, который можно производить на территории края, тем более мировая цена на него резко подпрыгнула вверх. Кстати, крестьяне сегодня уже научились чувствовать конъюнктуру. Скачок выращивания риса у приморских товаропроизводителей произошел.

Роман САНКЛЕР, коммерческий директор ООО «ГРАСП»:

- Мы берем рис и у местных производителей, и в Краснодарском крае. Но потребность в рисе по России выше, чем страна может обеспечить. Поэтому имеет место импортный рис. Его объем за последние два года резко снизился. Я думаю потому, что государство выступило регулятором, повысило таможенные пошлины, и местный рис стал более конкурентоспособным на внутреннем рынке.

Навстречу оптовому рынку

Немаловажной является для приморских производителей и проблема хранения - в Приморском крае сегодня складскими помещениями закрывается всего процентов 20 потребностей.

Сергей Сидоренко:

- Сельхозпроизводители сегодня выращивают столько продукции, сколько могут продать осенью, - хранить большие объемы в крае негде. Мы потеряли овощные базы, современные складские центры также не созданы. Поэтому до января мы имеем дешевую капусту - до этого времени мы можем обеспечить себя собственными запасами. Потом она заканчивается, и китайцы выбрасывают на рынок свою продукцию уже по совершенно другим ценам. Поэтому мы много лет говорим о том, что нужно создавать оптовый продовольственный рынок в крае. С современными базами хранения, где были бы современные товарно-денежные отношения - аукционные системы продажи партий и хранение этой продукции, логистические центры с системой хранения и системой поставок. И на этот рынок продукция должна завозиться большими партиями, а потом уже дробиться и поступать на рынки и в магазины. Но пока именно оптовый продовольственный рынок у нас находится по большей части в тени. Поэтому нормальному товаропроизводителю, который работает «в белую», проблематично даже в период пика продать свою продукцию.

Роман Санклер:

- Кстати, именно по причине отсутствия современных складов мы практически не фасуем местный рис - у него влажность на 2% выше, чем по ГОСТу, и он будет зацветать в пачке. Поэтому теперь мы думаем над тем, чтобы самим создавать современное складское хозяйство.

Виктор Понамарев:

- Мы изучаем эту проблему. Она очень сложная, и быстро ее не решить. Сейчас мы занимаемся организацией сельхозрынков, чтобы частники могли реализовать продукцию без посредников. Губернатором поставлена задача создать во Владивостоке два сельхозрынка. Но я полагаю, что здесь хозяева должны быть сами фермеры на паях. Чтобы он пришел на рынок и знал, что это его. У нас есть сельхозрынки, но там хозяин, и он диктует свои условия. А когда хозяин рынка - сам фермер, и условия будут совсем другие. Сейчас определяем место, где такой рынок будет располагаться.

От производства - к своему сырью

Но не только о создании собственной складской базы задумываются сегодня производители. Все чаще они говорят о том, что необходимо переходить к производству собственного сырья, чтобы обеспечить перерабатывающие мощности. «Зеленые листья», например, думают о строительстве собственной молочной фермы, где бы производилось молоко высшего качества, «ГРАСП» задумывается о выращивании сахарной свеклы.

Виктор Марченко:

- Неразумная политика по импорту молочной продукции - в частности из Белоруссии в Россию - привела к тому, что цена на сухое молоко поднялась в 3 раза, на 300%. С 70 до 210 руб. за кг сухого молока на опте. Если говорить о производителях цельного молока в Приморском крае, то никто не производит сырое молоко высшего качества. А в Белоруссии 50% молока высшего качества. Мои технологии сегодня позволяют из сухого белорусского молока сделать продукт гораздо более высокого качества, чем из местного цельного молока. Другое дело, что по регламенту я не могу этот продукт назвать молоком.

Сергей Сидоренко:

- На мой взгляд, решение на уровне правительства правильное - надо развивать собственное молочное производство. Ситуация с молочным животноводством в стране аховая, а в крае вообще катастрофа. Поэтому решение по импорту принято для того, чтобы крупные перерабатывающие предприятия создавали собственную сырьевую базу.

Виктор Марченко:

- Мы сегодня этим занимаемся - проектируем большой биотехнологический комплекс. Но через несколько месяцев столкнемся с проблемой, что привлечь субсидии государства под это практически невозможно. А на собственную прибыль построить такую ферму предприятие вряд ли сможет.

Сергей Сидоренко:

- В плане развития молочного животноводства поддержка в крае сегодня колоссальная. Субсидия на литр молока - 4 руб. Это на молоко 1 категории. Получается, что 50% средств гасится за счет бюджета. Если вы строите молочно-товарную ферму, то 80% затрат на оборудование берет на себя государство. Понятно, что сухое молоко использовать выгоднее - его купил, произвел продукцию, продал и сразу получил прибыль. А в молочное животноводство надо вкладывать несколько лет, и только потом оно даст финансовый результат. Но сегодня главная задача - сподвигнуть производителя развивать собственную сырьевую базу, и это правильно. И предприятия идут по этому пути. ГРАСП, например, думает о том, как наладить производство в Приморье сахарной свеклы. Мы уже испытываем сорта сахарной свеклы российской и зарубежной селекции для будущего производства. Казалось бы, предприятие занимается оптово-розничной торговлей. Но они думают о будущем.

Накормить Саммит

Через два года Владивосток будет встречать гостей саммита АТЭС. Они должны не только ездить по качественным дорогам и жить в новых гостиницах. Немаловажным будет вопрос продовольственного обеспечения форума. Чем будут кормить гостей саммита? Войдут ли приморские производители в пул поставщиков? Как сделать так, чтобы поставки шли не из Краснодара, а с Приханкайской низменности, не из Кореи, а из Уссурийска, не из Японии, а из Преображения? Лоббировать интересы приморских производителей нужно уже сейчас.

Виктор Понамарев:

- Чем кормить гостей саммита? Мы изучали этот вопрос - выходили на наш комитет, в Москву звонили. Но пока предметно этим вопросом никто не занимается. Хотя к нам в департамент постоянно обращаются производители с вопросом: как стать поставщиками саммита?

Владимир Таланцев:

- Продукция для саммита, скорее всего, будет отбираться при помощи торгов. И выиграет тот, кто предложит адекватную цену. Но, с другой стороны, есть опасность, что такую цену могут предложить компании, о которых никто ничего не знает. Поэтому надо лоббировать интересы приморских производителей, формировать общественное мнение по поводу приморских продуктов питания. Продовольственный рынок конкурентен, границы открыты, у потребителя есть возможность выбора. А ведь потребитель - это главное действующее лицо на рынке. Поэтому хочешь - не хочешь, нужно включаться в конкурентную борьбу. И, если мы не будем себя популяризировать, китайским товарам не сможем противостоять.

Павел СЕРЕБРЯКОВ, генеральный директор ГК «Славда»:

- Мне кажется, что приморские производители сегодня идут по правильному пути. Они объединяются в ассоциации для того, чтобы противостоять недобросовестной конкуренции, оградить потребителей от некачественной продукции. Создана ассоциация хлебопеков, ассоциация производителей минеральной воды и напитков и т.д. У каждого такого объединения есть свои задачи, перспективы развития отрасли. Саммит же нужно использовать как информационный повод для того, чтобы еще раз рассказать о своей продукции, показать ее преимущества. Ведь саммит идет всего три дня, а жители края нуждаются в качественной продукции местного производства ежедневно.

«ЗР» дали поручение

Участники круглого стола, обсудив ситуацию на продовольственном рынке края, пришли к целому ряду решений.

Во-первых, решено предложить региональным органам власти активизировать работу по содействию бизнесу в продвижении качественной и полезной для здоровья продукции приморских товаропроизводителей, которые могут стать поставщиками саммита АТЭС во Владивостоке.

Во-вторых, круглый стол постановил обратиться к отраслевым ассоциациям Приморского края с предложением о проведении совместно с надзорными органами работы по защите потребителей от некачественной и контрафактной продукции.

Производителям Приморского края рекомендовано активизировать усилия на внедрении международных стандартов качества выпускаемой продукции. А газете «Золотой Рог» поручено начать газетную кампанию под рубрикой «Саммит накормим сами» по освещению усилий производителей на повышение качества продукции.