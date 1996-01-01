Черные лесорубы

В Красноярском крае 5 марта были задержаны лесорубы, которые несанкционированно рубили деревья в охранной зоне линии электропередачи. Упавшее дерево стало причиной короткого замыкания, что привело к отключению линии 220 кВ Шушенская-опорная - Туран.

По ней электроэнергия поступает из Красноярского края в Тыву и, в частности, питает столицу республики - город Кызыл. Потребители остались без света. Ненадолго, только на 30 минут - энергетики быстро восстановили электроснабжение по резервной схеме. В настоящее время сотрудники милиции выясняют все обстоятельства происшествия. Преступникам-лесозаготовителям грозит тюремное заключение и огромный штраф.

Нерадивых вальщиков леса удалось задержать с помощью сотрудников ОАО "ФСК ЕЭС" (компания обеспечивает функционирование электрических сетей 220 кВ и выше). После получения сигнала о нарушении энергоснабжения потребителей для обнаружения места повреждения на обход линии было отправлено две мобильные бригады Саяногорского линейного участка.

К работе было привлечено шесть сотрудников и две машины высокой проходимости "Урал" и "КамАЗ". Поиск осуществлялся в труднодоступной горной местности несколько часов. Во время осмотра сотрудниками мобильных бригад были задержаны лесорубы, которые вывозили на тракторе срубленные накануне деревья. На место происшествия был вызван участковый милиционер.

Немало проблем энергетикам доставляют и расхитители электросетевого оборудования. К двум годам лишения свободы условно приговорены жители города Спасск-Дальний Приморского края Денис ДОБРИЧЕВ и Алексей ТРИФОНОВ, которые в декабре прошлого года по предварительному сговору совершили попытку хищения металлических элементов опор двухцепной линии электропередачи 220 кВ Спасск - Новая (Приморский край). Правонарушителей удалось задержать на месте преступления благодаря помощи местного населения и в результате оперативных действий сотрудников отдела внутренних дел Спасского района.

В ходе следствия и суда было установлено, что обвиняемые намеревались украсть энергооборудование с целью продажи. Они успели разобрать часть опоры, однако полностью выполнить преступный умысел не удалось - расхитители были задержаны на месте преступления. Учитывая смягчающее обстоятельство - наличие на их иждивении малолетних детей - суд приговорил Добричева и Трифонова к двум годам лишения свободы условно. Снятые части опоры были переданы филиалу ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети (МЭС) Востока, в эксплуатации которого находится линия электропередачи 220 кВ Спасск - Новая.

Незаконная вырубка деревьев и приведение в негодность объектов электроэнергетики - серьезные уголовные преступления, которые в соответствии со статьями 260 и 215.2 Уголовного кодекса РФ караются лишением свободы на срок до семи лет, а также значительным денежным штрафом.

Строгость закона не кажется чрезмерной. Несанкционированные действия вблизи линий электропередачи - вырубка деревьев, строительство или использование крупногабаритной сельскохозяйственной и строительной техники, кража энергооборудования - могут стать причиной обесточения населенных пунктов, крупных промышленных предприятий, негативно влияют на надежность транзита электроэнергии из одного региона в другой. Кроме того, все несанкционированные действия в охранной зоне линий электропередачи смертельно опасны для самих нарушителей.