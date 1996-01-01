Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Под океанариум опять роют котлован
На прошлой неделе омское ООО "НПО "Мостовик" отрапортовало о начале строительства Приморского океанариума во Владивостоке по заказу ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО Управления делами Президента РФ".
В настоящее время на объекте ведется разработка котлована под устройство фундамента здания. "Для разработки скального грунта проведены буровзрывные работы. Таким способом разработано 85 тыс. куб. м скальной породы, всего же из зоны строительства вывезено около 100 тыс. куб. м грунта", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
Также сообщается, что одновременно ведется монтаж бетонного завода, который будет снабжать строительство товарным бетоном. Здесь готов фундамент, производится установка технологического оборудования.
Согласно графику строительства до конца года будет завершено устройство фундамента океанариума, возведен каркас и ограждающие конструкции здания. Срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2011 г.
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Владивосток мечтает о платном проезде