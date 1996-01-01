Под океанариум опять роют котлован

На прошлой неделе омское ООО "НПО "Мостовик" отрапортовало о начале строительства Приморского океанариума во Владивостоке по заказу ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО Управления делами Президента РФ".

В настоящее время на объекте ведется разработка котлована под устройство фундамента здания. "Для разработки скального грунта проведены буровзрывные работы. Таким способом разработано 85 тыс. куб. м скальной породы, всего же из зоны строительства вывезено около 100 тыс. куб. м грунта", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Также сообщается, что одновременно ведется монтаж бетонного завода, который будет снабжать строительство товарным бетоном. Здесь готов фундамент, производится установка технологического оборудования.

Согласно графику строительства до конца года будет завершено устройство фундамента океанариума, возведен каркас и ограждающие конструкции здания. Срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2011 г.