Мост "Де-Фриз - Седанка" введут в 2011 г.

Губернатор Приморского края Сергей Дарькин провел рабочее совещание, посвященное строительству новой скоростной магистрали "пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл".

Особое внимание на совещании было уделено ходу работ на втором участке дороги "Де-Фриз - Седанка", который включает в себя строительство низководного моста-эстакады протяженностью 4 километра.

Как доложили губернатору представители ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", на участке открыты технологические площадки, начато устройство буронабивных свай под опоры моста и эстакаду. Установлено три из пяти опор путепровода на ул. Маковского. Строители моста "Де-Фриз - Седанка" используют современные технологии, которые позволяют работать круглогодично, в любую погоду. Кроме того, чтобы ускорить выполнение работ, на установке опор будут работать одновременно две строительные группы - они пойдут с противоположных сторон полуострова навстречу друг другу. Уже в начале июня первая группа приступит к строительству опор со стороны Седанки, а в июле начнется работа со стороны Де-Фриза. Таким образом, мостостроители планируют завершить установку опор моста до 15 февраля 2011 г.

Ввод низководного моста в эксплуатацию намечен на декабрь 2011 г., одновременно с открытием новой трассы.