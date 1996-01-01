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Мост "Де-Фриз - Седанка" введут в 2011 г.
Губернатор Приморского края Сергей Дарькин провел рабочее совещание, посвященное строительству новой скоростной магистрали "пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл".
Особое внимание на совещании было уделено ходу работ на втором участке дороги "Де-Фриз - Седанка", который включает в себя строительство низководного моста-эстакады протяженностью 4 километра.
Как доложили губернатору представители ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", на участке открыты технологические площадки, начато устройство буронабивных свай под опоры моста и эстакаду. Установлено три из пяти опор путепровода на ул. Маковского. Строители моста "Де-Фриз - Седанка" используют современные технологии, которые позволяют работать круглогодично, в любую погоду. Кроме того, чтобы ускорить выполнение работ, на установке опор будут работать одновременно две строительные группы - они пойдут с противоположных сторон полуострова навстречу друг другу. Уже в начале июня первая группа приступит к строительству опор со стороны Седанки, а в июле начнется работа со стороны Де-Фриза. Таким образом, мостостроители планируют завершить установку опор моста до 15 февраля 2011 г.
Ввод низководного моста в эксплуатацию намечен на декабрь 2011 г., одновременно с открытием новой трассы.
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