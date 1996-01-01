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Под объекты АТЭС уходят все новые участки
В администрации Владивостока продолжается оформление земельных участков для строительства объектов саммита и необходимой городской инфраструктуры вокруг масштабных строек.
Так, в апреле утверждены схемы земельных участков для строительства объекта "Газопровод - отвод к Газораспределительной станции г.Владивостока", для строительства улично-дорожной сети острова Русский (участок дороги "подъезд к району Канала"), а также под установку десятков новых опор линий электропередачи (в районе ул. Толстого, Острякова, Спиридонова и других) - в рамках реконструкции объектов энергетики, которую ведет ОАО "ДРСК". А в марте были утверждены схемы земельных участков для объектов водоснабжения города из подземных источников Пушкинского месторождения, для строительства газопровода до острова Русский, электроподстанции Зеленый Угол, для реконструкции очистных сооружений Северного, Южного и Восточного планировочных районов и других.
При этом специалисты управления архитектуры и градостроительства мэрии наносят градостроительные ограничения на земельные участки - так называемые "красные линии" для таких объектов, как автодороги и инженерные коммуникации, санитарно-защитные зоны, охраняемые объекты культурного наследия и другие. Объем подобной технической и документальной работы возрос в десятки раз, сообщила "ЗР" пресс-служба мэрии. Этому можно верить - во Владивостоке что ни квадрат, то клубок споров.
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