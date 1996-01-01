Строители к саммиту АТЭС-2012 не успевают

Первый вице-премьер правительства России Игорь ШУВАЛОВ проинспектировал стройки АТЭС и отметил отставание от графиков. Решено заключить договор на аренду двух комфортабельных пассажирских судов для обслуживания гостей саммита.

Сами же задержки возникают по вине "Москвы", утверждают в неофициальных беседах строители, - только от федерального руководства зависит, сумеют ли они наверстать упущенное время. Возможно, именно с таким тонким намеком губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН подарил Игорю Шувалову часы, отсчитывающие время до начала саммита.

К визитам Игоря Шувалова на стройках АТЭС-2012 уже привыкли. Тем не менее и в этот раз, как всегда, готовились. Конечно, не так тщательно, как к визиту Владимира ПУТИНА, когда даже поливочные машины с материка привозили и с мылом драили асфальт, но тоже наводили "блеск". В течение двух недель лихорадочно завозили оборудование для медицинского пункта, который открыли в здании жилой пятиэтажки, объединив три пустующие квартиры на первом этаже. Накануне визита, ночью, успели одеть в асфальт дорогу к медпункту. Однако вице-премьер так и не приехал на него посмотреть. Зато проинспектировал практически все строительные площадки - только на строительстве федерального университета их 24 - и провел два совещания. Одно из них в течение полутора часов - на Русском в бывшем частном пансионате "Полина", переоборудованном под штаб строителей.

На выходе из здания его подкараулили местные жители. Они попытались рассказать первому вице-премьеру о своих проблемах. Но Игорь Шувалов развел руками - времени нет. Ситуацию "разрулил" Сергей Дарькин. Губернатор в собственные руки принял приготовленные жителями документы и заверил, что возьмет вопрос под личный контроль. Ему придется решить проблемы с новым жильем для тех жителей Русского, кто захотел остаться на острове.

В целом, вроде бы, все идет как надо. 29 марта состоялся конкурс на строительство жилья на Русском для попавших под расселение островитян. Прогнозируемо его выиграл все тот же "Крокус Интернэшнл". По проекту должны построить два блокированных двухэтажных дома по типу "таун-хаус", то есть каждая из 19 семей будет иметь собственный отдельный выход из дома. Кроме того, получит позади дома земельный участок в 4 сотки и собственный лодочный гараж.

- АГАЛАРОВ (владелец и руководитель "Крокус Интернэшнл". - Прим. "ЗР") пообещал нам, что новую школу строители построят к сентябрю, а мы сможем переселиться в новые дома еще в 2010 г. и даже, возможно, еще до наступления холодов, - сообщил "ЗР" один из местных жителей. - Нас все устраивает. Несколько смущает, что дома собираются строить из газоблоков, но, в принципе, мы готовы с этим смириться. Однако недавно представители Дирекции АТЭС заявили, что лучше построить не двухэтажные, а трехэтажные дома. Судя по проекту, это просто какие-то "курятники". И мы не хотим, чтобы вносили изменения в проект.

Игорь Шувалов по окончании совещания в администрации Приморского края заверил журналистов, что "никаких злоупотреблений и нарушений в использовании федеральных средств при строительстве объектов саммита в настоящий момент не выявлено". Причем даже удалось сэкономить некоторую сумму.

- Будем стараться добиваться экономии и в 2010 г. Если у нас такая экономия образуется, мы намереваемся направить ее на благоустройство города Владивостока, - сообщил Игорь Шувалов.

Ранее губернатор края Сергей Дарькин сообщал, что за счет оптимизации расходов при строительстве объектов саммита АТЭС во Владивостоке удалось сэкономить 70 млрд руб. По его словам, сэкономить удалось за счет "применения территориальных единичных расценок, которые на 11% ниже федеральных, проведения тендеров, оптимизации логистических схем, применения материалов российского производства и современных технических решений". Между тем в СМИ не раз мелькала информация, что на строительстве моста через Босфор Восточный строители не уложились в смету.

Из Владивостока Игорь Шувалов отправился в Комсомольск-на-Амуре, где ознакомился с положением дел в различных сферах жизни Дальнего Востока и обсудил на заседании государственной комиссии актуальные вопросы социально-экономического развития Сибири и Востока России.