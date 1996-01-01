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Ветер с моря дул
У скептически настроенных жителей Приморья наверняка появляются мысли о том, что после проведения саммита интерес к региону пропадет, инвестиции схлынут так же резко, как появились. Тем более известно, что федеральные средства будут выделяться только до 2012 г. Однако те объекты, которые будут возведены к саммиту, продолжат работать дальше на благо местных жителей.
Некоторые из этих объектов уникальны - как сами по себе, так и по той практической пользе, которую они могут принести городам Приморья. Среди таких объектов - строящаяся Дальневосточная ветроэлектростанция (ВЭС). Немало тех, кто настороженно относится к этому проекту. Всевозможные домыслы и слухи крутятся вокруг строительства ветропарка на острове Русский. На это специалисты отвечают: чтобы разобраться в ситуации, нужно понять главные принципы работы ВЭС.
Основные контраргументы скептиков касаются экологии. Необоснованно, заявил "ЗР" ДМИТРИЙ СМОЛИН, начальник управления Департамента возобновляемых источников энергии ОАО "РусГидро", которая занимается строительством Дальневосточной ВЭС.
Так, жители считают, что для установки объектов ветропарка потребуются прокладка дорог и гигантские котлованы по вершинам сопок острова Русского, а это нарушит ландшафт острова. Между тем, по словам Дмитрия Смолина, для размещения одной установки необходима площадка 30 на 40 метров. Соответственно изменения, вносимые в ландшафт, будут некритичными. А если учесть, что реконструкция дорог и причалов сегодня формирует инфраструктуру для развития туристического и рекреационного комплекса, то ветряки могут стать объектом туризма. Еще один плюс проекта - ветропарк может стать площадкой для подготовки студентов технических и экологический специальностей вузов.
Что касается именно экологических показателей, то, по утверждению экспертов, одна из главных характеристик ВЭС - их экологичность. Во-первых, такая электростанция работает на энергии ветра, то есть на возобновляемом ресурсе. Для производства электроэнергии не требуется органическое топливо, нет выбросов углекислого газа - все это минимизирует воздействие на экологию. Кстати, именно поэтому ветропарки часто размещают внутри заповедных территорий, например, в Галапагосском заповеднике.
Так, по словам экспертов "РусГидро", ввод в эксплуатацию ветроэлектростанции вместо аналогичной мощности на ископаемом топливе (в лучшем случае, газе) позволит снизить выбросы углекислого газа на 670 тысяч т и обеспечить экономию 360 млн куб. м природного газа. Тем более в "РусГидро" заверяют, что при строительстве Дальневосточной ВЭС будет использоваться современное ветроэнергетическое оборудование, что позволит гарантировать сохранение уровней шума, электромагнитного воздействия и вибрации в пределах САНПиН и международных стандартов, исключить генерацию инфразвука.
"Один из самых устойчивых мифов, которые сопровождают строительство ВЭС, - это якобы возникающий при их работе инфразвуковой шум, - говорит Дмитрий Смолин. - В ранних установках возникали так называемые инфразвуковые колебания (3-15 Гц). Но эта проблема была преодолена еще в 90-х путем выбора оптимального профиля лопасти, скорости вращения, изменения конструкций башни и фундамента. К сожалению, миф еще живет в околонаучных и научных кругах, далеких от знаний современной ветроэнергетики".
Почему-то вызвало споры само местонахождение ветроэлектростанции, недоумевает Дмитрий Смолин. Почему ВЭС строится именно здесь - на островах Русском и Попова?
"Выбор связан с наличием определенных условий, - объясняет Смолин. - В одном регионе, например, на Камчатке, выгоднее строительство геотермальных электростанций, в другом - гидроэлектростанций. Район островов Русский и Попова обладает высоким ветроэнергетическим потенциалом, именно поэтому он был выбран для строительства ВЭС. Скептики почему-то забывают о том, что весь Дальневосточный регион нуждается в больших объемах электроэнергии, и желательно недорогой, в то время как в силу своих природных особенностей здесь весьма сложно обеспечить привычные (и, отмечу, устаревающие) генерации. Во всем мире ветроэнергетика давно входит в разряд традиционных. В России же альтернативная энергетика, и в частности энергия ветра, используется пока далеко не в полную силу. Зачастую это происходит именно из-за скептицизма или излишнего консерватизма власти. Однако сейчас, когда в России взят курс на модернизацию экономики, развитие альтернативных источников энергетики, стоит надеяться, пойдет более быстрыми темпами".
Есть и другие - технологические особенности, которые обуславливают размещение объектов ветропарка именно на островах. "Мощность ветропарка на 36 МВт не требует строительства компенсационных мощностей или изменения режимов работы существующей генерации, - поясняет начальник управления департамента возобновляемых источников энергии ОАО "РусГидро". - Каждая ВЭУ - это индивидуальная эффективная электрическая станция, работающая в автоматическом режиме в группе с другими ВЭУ и сетью, участвует в регулировании частоты и напряжения энергосистемы. Присоединение ВЭС к подстанции "Русская" позволяет снизить потери при передаче электроэнергии и компенсировать недостаток реактивной мощности. Создаваемая схема выдачи мощности ветропарка позволяет подключить потребителей центральной части острова Русский и обеспечить электроэнергией потребителей острова Попова, пользующихся дизельной генерацией. Размещение ВЭС на двух островах позволяет выровнять колебания выработки электроэнергии за счет территориального распределения установок".
И, конечно, общественность волнует главный вопрос - это стоимость электроэнергии, которую будет вырабатывать ВЭС. "Этот фактор стоит рассматривать через призму других, - приводит доводы Дмитрий Смолин. - И прежде всего, в глобальном смысле - нужно помнить о том, что традиционные источники энергии - уголь, нефть, газ - исчерпаемы. Потому переход на альтернативную энергетику неизбежен - что, кстати, доказывает опыт всего мира".
Дальневосточная ВЭС вступит в строй во втором квартале 2012 года, и на первом этапе тарифы на электроэнергию, вырабатываемую станцией, будут выше, чем существующие сейчас средние тарифы в Приморье (точные цифры пока назвать сложно, в "РусГидро" прогнозируют, что стоимость составит порядка 4 рублей кВт/ч). Этот момент и вызывает критику со стороны противников строительства станции. Однако эксперты РусГидро отмечают, что, во-первых, тарифы на электричество, вырабатываемое традиционными методами, также растут, и рост их будет продолжаться в силу объективных причин - в то время как энергия ветра сама по себе дорожать не будет. Кстати, на острове Попова, на который будет поставлять энергию ДВЭС, - сейчас он обеспечивается электричеством от дизельной электростанции, - тариф в настоящее время составляет около 25 руб. кВт/ч) и субсидируется через бюджет. Получается реальная экономия бюджета.
Выработка энергии на основе возобновляемых источников (ВИЭ) считается достаточно дорогостоящей, но, тем не менее, весь мир все больше переключается именно на "зеленую" энергетику.
"В долгосрочной перспективе возобновляемая энергетика является наиболее экологически приемлемым и экономически целесообразным из известных сегодня методов решения вопроса энергетической безопасности, - говорит Дмитрий Смолин. - Анализируя мировые тенденции, текущую ситуацию и имеющиеся ресурсы, можно сделать вывод о том, что растущие энергетические, экологические и социальные потребности во многих государствах (в том числе и в России) способствуют или будут способствовать созданию условий для запуска и развития многообразных инфраструктурных проектов в области гидроэнергетики и использования новых ВИЭ".
ДосьеЭнергия ветра активно осваивается в США, Канаде, и по всей Европе - в Дании, Германии, Франции, Швеции и т.д. К примеру, в Канаде, по данным Министерства энергетики РФ, доля альтернативных источников энергии в общем энергопроизводстве составляет 16%, в Австралии - более 20%. Евросоюз намерен к 2020 г. довести объем производства электроэнергии за счет использования ВИЭ до 20% в целом. Россия же в этом плане пока значительно отстает от других стран мира - в настоящее время объем энергии, получаемой из альтернативных источников, составляет менее 1%.
В соответствии с распоряжением правительства РФ, вышедшим год назад, доля ВИЭ в энергобалансе страны к 2010 г. должна составлять 1,5% от общего объема, к 2020 г. - 4,5%. Это направление обозначено правительством как одно из приоритетных. В этой связи ветропарк на острове Русском привлечет всеобщее внимание и станет не только первым и самым крупным поставщиком "чистой" электроэнергии в Дальневосточном регионе, но и символом развития новой для России отрасли.
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