Мэрия Владивостока попросила "атэсных" денег на дороги

Администрация города Владивостока намекнула соответствующим департаментам краевой администрации, а также дирекциям, отвечающим за стройки саммита АТЭС, что городскому бюджету следует выделить деньги на ремонт дорог из бюджета "Стройки века".

Это связано с тем, что тяжелая техника, которая сегодня работает на стройках саммита, активно разрушает городские дороги. Например, серьезно пострадали дороги в Первомайском районе города, фактически в ухабы превратилась трасса, идущая вдоль Морского кладбища.

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