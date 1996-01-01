У моста на о. Русский появится продолжение?

Среди рядовых мостостроителей, которые сегодня работают во Владивостоке, есть серьезная надежда на то, что после ввода мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский они не останутся без работы и им поручат новый грандиозный проект - строительство с о. Русский 17-километрового моста через Амурский залив.

Это грандиозное инженерное сооружение сможет напрямую связать Владивосток с Хасанским районом и сократить дорогу из города до погранперехода "Краскино" и знаменитых хасанских пляжей примерно на 200 км. Кроме того, у Президента РФ появится возможность из своей новой резиденции приезжать в город автомобильным транспортом, а не рискованными вертолетами. Предполагается, что опорами высоководного - до 100 метров над уровнем моря - моста могут стать основания буровых платформ, строительство которых в Приморье уже выходит на поток. Для будущего моста их потребуется около 15. После установки они должны будут значительно наращены и превращены в пилоны будущего моста, сквозь которые "насквозь" будет проходить дорога. Ну а между пилонами - традиционные ванты, надежно поддерживающие большой длины пролеты.

С завершением строительства этого моста и с использованием дорог Аэропорт - о. Русский и Раздольное - Хасан сможет оформиться Большая кольцевая дорога Владивостока, которая станет основой его развития в новых границах до роста численности населения в пределах 7-10 миллионов жителей.

Специалисты, которые просчитывали возможность строительства подобного моста из города до полуострова Песчаный, полагают, что их вариант экономичнее и может обойтись в два раза дешевле - не в $10-12 млрд, а в $5-6 млрд.

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