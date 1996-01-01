Русский остров обзаведется зоной

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на заседании президиума правительства сообщил, что подписал постановление о создании ОЭЗ на острове Русский. Для инвесторов в ОЭЗ будет создан льготный режим - 20 лет неизменности основных экономических условий.

Министр экономического развития Эльвира НАБИУЛЛИНА пояснила, что ОЭЗ будет туристско-рекреационного типа. Она отметила, что остров Русский обладает потенциалом для привлечения туристов. По ее оценке, остров может вместить до 0,5 млн туристов. Министр сообщила, что на острове необходимо создать туристический кластер. По словам министра, в ближайший месяц Минэкономразвития и администрация Владивостока будут готовить соглашение об определении границ ОЭЗ на острове Русский.