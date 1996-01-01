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Остров Русский получит энергообеспечение
На острове Русский в рамках проекта по энергообеспечению саммита АТЭС 2 апреля введен в эксплуатацию пусковой комплекс мини-ТЭЦ "Северная". Установленная мощность новой станции составляет 5,6 МВт.
В пуске газотурбинных установок станции приняли участие генеральный директор ОАО "РАО Энергетические системы Востока" Иван БЛАГОДЫРЬ, руководитель ФГУ "Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития РФ" Евгений РОГОЗА, заместитель генерального директора ОАО "РАО ЭС Востока" по инвестициям и развитию - заместитель руководителя оперативного штаба Минэнерго РФ по энергообеспечению саммита АТЭС Николай БРУСНИКИН, генеральный директор ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (осуществляет строительство станции) Олег ТИТОВ.
"Введенные в эксплуатацию газотурбинные установки по меркам большой энергетики совсем небольшой, но очень важный объект, - отметил Иван Благодырь. - В рамках подготовки к саммиту строится много объектов: два крупных моста, Федеральный государственный университет. Из объектов энергообеспечения - наши ГТУ первые. И уже в октябре мы вводим первый пусковой комплекс на следующей станции".
"Ввод пускового комплекса мини-ТЭЦ "Северная" очень серьезно повысит надежность энергоснабжения о. Русский, - отметил генеральный директор ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (входит в холдинг ОАО "РАО ЭС Востока" и будет эксплуатировать мини-ТЭЦ в будущем) Валерий ЛЕВИТ, - в этом году это первый введенный объект энергетики, и нельзя недооценивать важность этого события".
По словам Евгения Рогозы, всего в рамках подготовки к саммиту будет построено порядка 50 объектов энергообеспечения: подстанции, кабельные линии и мини-ТЭЦ. Введенные в эксплуатацию ГТУ мини-ТЭЦ очень экономичные и универсальные, - отметил Евгений Рогоза, - т.к. могут работать как на газе, так и на дизельном топливе.
Проектирование объекта было начато в конце февраля 2009 г. Строительство осуществлялось в рамках реализации Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г.".
Кроме того, в рамках проекта по энергообеспечению саммита строится мини-ТЭЦ "Центральная" (сдача первой очереди станции 1 ноября 2010 г.), проектируются мини-ТЭЦ "Океанариум" (начало проектирования 10 апреля 2010 г.), мини-ТЭЦ "Коммунальная" (начало проектирования 24 мая 2010 г.).
ДосьеОАО "РАО Энергетические системы Востока" создано 1 июля 2008 г. в результате реорганизации РАО "ЕЭС России". 52,7% акций компании принадлежит РФ. Установленная мощность электростанций дальневосточных энергокомпаний, входящих в состав "РАО ЭС Востока", составляет 8 тыс. 735 МВт, и по этому показателю холдинг занимает первое место в ДФО и шестое место в России. В 2009 г. компании холдинга произвели 26,92 млрд кВт.ч электрической и 30,97 млн Гкал тепловой энергии.
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