Непогода не смогла помешать бетонированию моста на Русский

Несмотря на сложнейшие погодные условия, строители мостового перехода через пролив Босфор Восточный успешно завершили бетонирование второй захватки ростверка 320-метрового пилона М7 на острове Русском. Уникальная операция продолжалась более четырех суток. Объем уложенного в непрерывном режиме самоуплотняющегося бетона - 9 тыс. 450 кубометров.

В жестком технологическом режиме на производственной площадке пилона М7 было одновременно задействовано 2 парома, 8 бетононасосов и около 50 миксеров.

Несмотря на мощный снегопад и метель с порывами до 20 метров в секунду, которые обрушились на Приморье, один из рекордных в мировом и отечественном мостостроении объемов самоуплотняющегося бетона был уложен в основание 320-метрового пилона на острове Русском в строгом соответствии с графиком.

В работах по сооружению гигантского фундамента площадью 3 тыс. 200 квадратных метров занято около 350 человек. Общий объем уложенного в две захватки бетона составил 18 тыс. 900 кубометров.