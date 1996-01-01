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Непогода не смогла помешать бетонированию моста на Русский
Несмотря на сложнейшие погодные условия, строители мостового перехода через пролив Босфор Восточный успешно завершили бетонирование второй захватки ростверка 320-метрового пилона М7 на острове Русском. Уникальная операция продолжалась более четырех суток. Объем уложенного в непрерывном режиме самоуплотняющегося бетона - 9 тыс. 450 кубометров.
В жестком технологическом режиме на производственной площадке пилона М7 было одновременно задействовано 2 парома, 8 бетононасосов и около 50 миксеров.
Несмотря на мощный снегопад и метель с порывами до 20 метров в секунду, которые обрушились на Приморье, один из рекордных в мировом и отечественном мостостроении объемов самоуплотняющегося бетона был уложен в основание 320-метрового пилона на острове Русском в строгом соответствии с графиком.
В работах по сооружению гигантского фундамента площадью 3 тыс. 200 квадратных метров занято около 350 человек. Общий объем уложенного в две захватки бетона составил 18 тыс. 900 кубометров.
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