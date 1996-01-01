Путин начал увольнять чиновников за "разбазаривание" средств на стройках саммита АТЭС

Председатель Правительства России Владимир ПУТИН подписал Распоряжение правительства об освобождении Сергея КРУГЛИКА от должности заместителя Министра регионального развития РФ по его просьбе. Чиновник был уволен за "разбазаривание" бюджетных расходов на сверхкрупных стройках после встречи главы правительства со своим заместителем Дмитрием КОЗАКОМ.

В ходе встречи Владимир Путин напомнил, что сейчас в стране за счет федерального бюджета ведется сразу несколько "сверхкрупных государственных строек". По его словам, речь идет о строительстве олимпийских объектов в Сочи, подготовке к проведению саммита АТЭС во Владивостоке и Универсиады в Казани.

- У нас сейчас в полном объеме осуществляются крупные, даже сверхкрупные государственные стройки: это и олимпийские стройки, за которые Вы напрямую отвечаете, это и подготовка к АТЭС во Владивостоке, это и казанская Универсиада, некоторые другие - это не все объекты, которые мы осуществляем за счет федерального бюджета. Предварительный анализ показал, что строительные работы у нас, к сожалению, чаще дороже, чем у наших соседей в Европе, что трудно объяснить. Имею в виду, что и заработная плата у нас ниже, и материалы дешевле, и электроэнергия дешевле, и так далее, так далее, - отметил Владимир Путин. - Я посмотрел, что происходит в последнее время. Некоторые принципы ценообразования были изменены, но какой результат? Результат обратный ожиданиям! Цены выросли! В том числе при строительстве мостов, капитальных сооружений. Дмитрий Николаевич, что происходит?

- ... Министерство регионального развития как уполномоченный орган в этой сфере должно было издать множество подзаконных нормативных актов, так называемых сметных нормативов, которые должны были быть пересмотрены исходя из тех принципов, о которых вы говорили. К настоящему времени формально это выполнено, и такие обновленные сметные нормативы утверждены. Но по некоторым сметным нормативам - предварительная проверка показала - по некоторым позициям (не буду сегодня утверждать, что по всем, пока это только повод для дальнейшей проверки) это поручение выполнено формально, и некоторые сметные нормативы на выполнение отдельных элементов строительных работ без внедрения новой технологии привели к увеличению их стоимости. По некоторым позициям, конечно, это недопустимо. На заседании коллегии Министерства регионального развития Министру было поручено немедленно провести проверку всех этих сметных нормативов и принять необходимые решения, - ответил Дмитрий Козак.

- Дмитрий Николаевич, я вас прошу еще раз самым внимательным образом проанализировать происходящие в этой сфере процессы. Это первое. Второе - добиться того, чтобы принципы ценообразования приводили не к повышению, а к снижению стоимости и к сокращению бюджетных расходов. В условиях бюджетного дефицита, в условиях большого объема денежных средств, которые мы выделяем на эти цели, - это крайне важно. Да и вообще, мы не можем "разбазаривать" государственные деньги. Что это такое?! - возмутился Владимир Путин. - А должностные лица, которые подобным образом исполняют решения Правительства Российской Федерации, должны быть немедленно освобождены от занимаемой должности. Прошу вас представить предложения в самые короткие сроки. Прямо сегодня!

Стоит напомнить, что еще в середине марта Владимир Путин заявил, что органы прокуратуры в ближайшее время займутся проверкой соблюдения градостроительного законодательства местными и региональными властями. Премьер также сказал, что руководители регионов будут в обязательном порядке отчитываться перед правительством за работу в сфере строительства.