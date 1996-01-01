На стройках АТЭС - "надзорный беспредел"

На пленарном заседании Государственной думы России депутат от Приморья, член фракции ЛДПР Валерий СЕЛЕЗНЕВ назвал работу Ростехнадзора на объектах саммита АТЭС-2012 "надзорным беспределом".

Он попросил руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Николая КУТЬИНА объяснить, каким образом его ведомству удается контролировать многомиллиардную стройку объектов саммита АТЭС-2012 всего... четырьмя специалистами? Да к тому же еще "связанными по рукам и ногам" своим непосредственным руководством, находящимся в Хабаровске.

В ответ Николай Кутьин сообщил, что в настоящий момент нагрузка на одного инспектора определена в равномерной степени на территории всей Российской Федерации, в том числе и в Приморье.

- Конечно, - отметил глава Ростехнадзора, - для нас и объекты саммита АТЭС, и Сочи-2014 являются одними из важнейших. Мы туда стараемся подобрать максимальное количество кадров. Но, вместе с тем, мы организовываем на такие объекты выездные инспекции с участием центрального аппарата. Поэтому говорить о том, что только четыре человека в Приморье осуществляют надзор за этими объектами, не совсем верно. За объектами саммита во Владивостоке ведется надзор привлеченными специалистами и центральным аппаратом, но кадровая проблема остается актуальной.

Будет ли увеличено в Приморье число постоянных специалистов Ростехнадзора, его глава так и не сообщил.