Жильцов расселяют по закону

Расселение жильцов домов, попадающих в зону строительства новых дорог Владивостока по программе подготовки города к саммиту АТЭС-2012, идет в полном соответствии с федеральным законом, заявили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края.

Сейчас продолжается работа по переселению жильцов из домов, попавших под снос в связи со строительством моста через бухту Золотой Рог. На сегодняшний день снесено 29 из 78 жилых домов. Все полученные взамен квартиры удовлетворяют потребности собственников и квартиросъемщиков, жалоб на новое жилье в департамент дорожного хозяйство не поступало.

Напомним, согласно закону работу по оценке ведут независимые приморские оценочные компании - победители открытых аукционов. Собственники жилья получают полноценную денежную компенсацию, а жильцы муниципальных квартир - равноценную жилую площадь. Независимые специалисты-риелторы дают экспертную оценку каждому дому, рассматривают вопросы и пожелания жильцов. Отметим, сегодня они готовят к расселению жилые дома, попавшие в зону строительства дороги "поселок Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокл" и дороги "бухта Патрокл - мост через Золотой Рог".