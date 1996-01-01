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АТЭС-2012: А что за мостом?
Завершена подготовка проектно-сметной документации на создание улично-дорожной сети острова Русский. Заказчиком проекта выступила администрация Владивостока. Проектировщик - ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ".
Как прокомментировал первый заместитель главы администрации Алексей СУХОВ, проектом предусмотрено строительство около 20 км дороги на полуострове Саперный - там, где будет расположен федеральный университет и другие объекты саммита. Это будет новая четырехполосная магистраль с зеленой разделительной полосой, полосами разгона, тротуаром, освещением, автобусными остановками. Вдоль проектируемой дороги предусмотрена возможность прокладки коридора для размещения магистральных сетей. От магистрали будут идти дороги к океанариуму, строительство которого развернулось на полуострове Житкова, на Канал, а также к пирсу на мысе Поспелова.
По свидетельству проектировщиков, проект предполагает повышенный модуль упругости дороги, или, другими словами, высокую прочность дорожного полотна - за счет современной системы ливневой канализации, использования современных технологий, а также машин и механизмов при строительстве. Специалисты подчеркивают, что проектом предусмотрено минимальное влияние на уникальный природно-историко-культурный комплекс острова Русский. Объекты, входящие в комплекс сооружений Владивостокской крепости, никоим образом не пострадают от масштабного строительства. При этом с дороги будут открываться виды на несколько батарей и форт Поспелова.
Вся проектно-сметная документация получила положительное заключение госэкспертизы и теперь передана заказчику строительства - ФГУ "Дальневосточная дирекция Минэкономразвития". Генеральный подрядчик строительства - ЗАО "Крокус Интернешнл". Стоимость дороги - более 3 млрд рублей.
А что ждет жителей других микрорайонов острова? В пресс-службе мэрии сообщили, что подготовлен проект капитального ремонта 60 км дорог на основной части Русского. Грунтовые дороги по периметру и пересечению острова также в перспективе могут стать асфальтированными.
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