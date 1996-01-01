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Началась самая масштабная операция стройки моста на Русский
Заканчиваются работы по сооружению фундамента пилона М7 вантового моста на остров Русский. Мостостроители УСК "Мост" приступили к бетонированию первой захватки (участка) ростверка.
Это самая масштабная операция по укладке бетона с начала строительства мостового перехода через пролив Босфор Восточный. Бетонная смесь поставляется на строительную площадку сразу со всех четырех заводов филиала "УСК Мост" во Владивостоке. "Это один из самых сложных и трудоемких этапов строительства моста на остров, - подчеркнул руководитель проекта, заместитель генерального директора "УСК Мост" Николай РОГОВ. - В жестком технологическом режиме операция по бетонированию первой захватки продлится без перерыва более четырех суток. На производственной площадке пилона М7 работают около 130 человек, здесь задействовано 8 бетононасосов и до 40 миксеров".
Для ростверка, на который будет передаваться основная нагрузка от пилона, разработаны рецептура специального самоуплотняющегося бетона и технический регламент производства работ. В процессе проектирования гигантского фундамента было просчитано более 300 сочетаний нагрузок исходя из собственного веса ростверка, пролетного строения, различных обустройств моста и веса проходящего по нему транспорта. Суммарная вертикальная нагрузка от пилона на ростверк составит порядка 220 тысяч тонн. Учтены были также опасные силовые воздействия - от сейсмических колебаний до столкновения судов водоизмещением несколько десятков тысяч тонн.
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