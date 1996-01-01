Китай: Даешь вдвое больше нефти!

Китай потребовал от России вдвое увеличить объем поставок нефти по нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан - с 15 до 30 млн тонн ежегодно. Китайская нефтяная компания CNPC пригрозила, что при отсутствии у "Роснефти" свободных объемов будет вынуждена искать топливо на международном рынке. Газета "Коммерсант" утверждает, что увеличение поставок нефти является условием начала строительства российско-китайского НПЗ в 2010 г. Ранее предполагалось, что 15 млн тонн нефти по ответвлению от ВСТО пойдут на российско-китайский НПЗ в Тяньцзине. Однако CNPC заявила, что для НПЗ понадобятся отдельные объемы нефти. По версии газеты, таким образом китайская сторона пытается отказаться от строительства НПЗ и сети АЗС в партнерстве с "Роснефтью".