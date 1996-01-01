Гонконг: Спрос на отели падает

Согласно результатам исследования, проведенного компанией STR, спрос на услуги китайских гостиниц падает. Так, в период с 2008 по 2009 гг. количество полностью занятых номеров упало на 6,5%. Наихудшие показатели продемонстрировали отели Гонконга и Пекина, где наполняемость упала на 9,4% и 7,7% соответственно, сообщает ChinaPRO. Олимпиада-2008, в ходе которой Китай посетили 600 000 туристов, спровоцировало в Китае бум гостиничного строительства, который подогревался упрощением правил приобретения недвижимости иностранными гражданами. В итоге количество отелей в Пекине приближается к 5000, и доход на номер в день упал на 43%.Однако на выставке "2010 World Expo", которая состоится в Шанхае этим летом, ожидается более 70 млн посетителей, и уровень загрузки отелей резко возрастет.