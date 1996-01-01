Япония: Марку ВСТО попробуют

Танкер с восточносибирской нефтью из дальневосточного порта Козьмино 26 февраля отправился в Японию. "Сто тыс. тонн нефти, закупленные компанией "Мицуи" (Mitsui & Co.) у ТНК-БП, прибудут в порт Токио в начале марта. "Черное золото" предназначено для нефтеперерабатывающей компании "Кёкуто петролеум индастриз" (Kyokuto Petroleum Industries Ltd.), расположенной в префектуре Тиба", - сообщил ИА "Киодо" источник в японских деловых кругах. "Для нас эта сделка станет проверкой того, что же такое восточносибирская нефть", - не скрывал цели один из сотрудников "Мицуи".