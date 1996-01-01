Япония: ждут первую партию ВСТО

Как сообщила телекомпания NHK, в конце февраля первые 100 тыс.тонн восточносибирской нефти будут загружены в танкер и отправятся в Японию. Начало импорта нефти из Сибири поможет Японии, на 90% зависящей от импорта нефти из стран Ближнего Востока, диверсифицировать источники поставок и, таким образом, снизить топливную зависимость от стран Ближнего Востока.