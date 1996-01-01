Южная Корея: рыбаки с госзащитой

В новом году южнокорейские рыбаки смогут рассчитывать на большую помощь со стороны государства благодаря новым поправкам, внесенным в законодательство Республики Корея. По информации министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны, с 2010 г. рыбаки вправе рассчитывать на помощь государства в случае стихийного бедствия, например, если их промысел пострадал от морских медуз. Как сообщает РИА Fishnews.ru, до поправок рыбаки могли получить субсидии только в случае массовой гибели рыбы, наступления "красного прилива", тайфуна или цунами. Другое предложение - возмещать убытки рыбакам в случае сокращения морских биоресурсов - в текст закона не вошло. Зато марифермеры смогут получать такую же государственную страховку, как и крестьяне; будет увеличен размер выплаты "за выход из бизнеса", начисляемый рыбакам, готовым уйти из отрасли и начать новое дело.