Купол над мусором Горностая

На строительстве комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов во Владивостоке работы идут по графику с тем, чтобы к концу года завершить объект.

Подъездная и кольцевая грунтовые дороги уже проложены, площадка под основную дамбу расчищена, разбор скального грунта практически завершен. Сегодня здесь задействовано более 100 человек и 43 единицы техники. Строящийся сегодня в районе ключа Безымянный полигон рассчитан на переработку миллиона тонн бытовых отходов в год. Предусмотренное здесь применение современных технологий утилизации и переработки отходов обеспечит защиту атмосферы, прилегающих территорий, грунтовых вод и моря от загрязнения.

Параллельно со строительством нового, высокотехнологичного комплекса по переработке бытовых отходов ведутся работы по рекультивации уже имеющегося полигона, расположенного в районе бухты Горностай. Там ведутся берегоукрепительные работы - отсыпано 105 тысяч м3 скального грунта, началось строительство стены из габиона - конструкции из металлической сетки и скального грунта. Одновременно ведется пожаротушение, для чего производится перемещение грунта, что исключает его дальнейшее возгорание.

Как заявил главный инженер проекта, в кратчайшие сроки полигон по периметру будет окружен подпорными стенами, которые полностью пресекут попадание отходов в окружающую среду. Со стороны моря будет сооружен высотный откос в зоне волнового воздействия. Для окончательной изоляции свалки будет возведён защитный экран. Следующим этапом рекультивации станет высадка особых видов растений.