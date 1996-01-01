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Китай: приказано вывести капитал из долларовых активов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Правительство Китая распорядилось, чтобы фонды страны, управляющие валютными активами, вывели средства из рискованных, по их мнению, долларовых активов. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на китайское издание Asia Times. По мнению китайских властей, фондам страны необходимо ограничить инвестиции казначейскими облигациями США, которые обеспечены госгарантиями, а также бумагами ипотечных агентств, таких как Freddie Mac. Распоряжение Коммунистической партии Китая касается коммерческих банков, контролируемых государством, а также Государственного управления по валютным рынкам. Общий объем валютных активов, находящихся в их управлении, оценивается в $3 трлн. Китай является мировым лидером по инвестициям в казначейские облигации США. Кроме того, в 2009 году Китай вложил $9,6 млрд в акции американских компаний. Так, госфонд China Investment Corporation стал владельцем миноритарных пакетов акций Apple, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Motorola, а также банков Morgan Stanley, Bank of America и Citigroup.

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