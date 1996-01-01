АТЭС-2012: Многонациональная стройка

Несмотря на то, что в Приморье активно идет строительство объектов саммита АТЭС, общая квота на иностранных рабочих на 2010 г. не увеличена и составляет 34 884 человека. Это примерно столько же, сколько было выделено на Приморский край в прошлом году.

Основную массу иностранных работников, которые приедут в Приморье в рамках квоты, планируется трудоустроить на стройках на острове Русский. По предварительной информации, там будут работать не только корейские и китайские рабочие, но и квалифицированные специалисты из Тайваня, Индонезии и даже Америки. Так что приморская "стройка века" обещает быть многонациональной.

Кстати, в связи с возведением объектов саммита АТЭС, строительство стало главной отраслью, которая привлекает иностранную рабочую силу. На втором месте - сельское хозяйство, на третьем - гостиничный и ресторанный бизнес. Еще два года назад расклад был несколько иным - лидирующие позиции занимала торговля. Но после вступления в силу закона, ограничивающего право иностранных граждан заниматься торговой деятельностью, ситуация изменилась.

Что касается национального состава рабочих, то здесь первенство пока занимают китайские и корейские специалисты. "В прошлом году в Приморье отработало 43 743 человека, из них граждан дальнего зарубежья -28 745, ближнего -14 998. Представители дальнего зарубежья, как правило, предоставляют высокое качество труда - это, в основном, китайские и корейские строители, работники для ресторанного и гостиничного бизнеса. С трудовыми ресурсами из стран СНГ дело обстоит намного хуже - количество их с каждым годом увеличивается, а качество трудовых ресурсов, к сожалению, не растет, - рассказывает начальник отдела внешней миграции Управления федеральной миграционной службы Приморского края Таисия РОЖАНСКАЯ. - Из стран СНГ к нам приезжают неквалифицированные специалисты, устраиваются подсобными рабочими, разнорабочими и т.д., то есть на те рабочие места, где не требуется высокий уровень квалификации. Между тем Приморье заинтересовано в качественной рабочей силе. Такая, к сожалению, из стран СНГ к нам не едет. А потребность в разнорабочих у нас не так уж велика, поэтому большое количество иностранных граждан из стран СНГ остаются нетрудоустроенными и составляют часть незаконной миграции. В то же время большинство вакансий, которые у нас есть на иностранных работников, это вакансии на квалифицированных специалистов в строительной отрасли".

Не сбавляет своей остроты и проблема незаконной миграции. По словам Таисии Рожанской, большое количество незаконных мигрантов сосредоточено на острове Русский по той причине, что механизм привлечения иностранной силы еще до конца не отрегулирован. "Сегодня краевые и федеральные структуры объединились для того, чтобы создать работающий механизм и обеспечить законное пребывание иностранных граждан на этой территории, - продолжает специалист, - у нас есть генеральные подрядчики, обозначенные постановлением правительства, они набирают иностранную рабочую силу, но не всегда успевают поставить иностранцев на миграционный учет. Со своей стороны хочу напомнить работодателям, что штрафы за нарушение миграционного законодательства достаточно высоки, поэтому к найму иностранной рабочей силы нужно относиться со всей ответственностью".

Еще больший приток иностранных граждан из ближнего зарубежья ожидается и в связи с пересмотром программы по переселению. Однако, как считает Таисия Рожанская, в связи с этим вряд ли стоит ожидать притока качественной рабочей силы в Приморский край.