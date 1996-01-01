Театр оперы и балета во Владивостоке будут строить хабаровчане

Подведены итоги конкурса на строительство театра оперы и балета во Владивостоке. Победителем стала компания ООО "Строительный холдинг" (г. Хабаровск). В ближайшие дни с компанией будет заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ.

Напомним, театр входит в число объектов, которые будут построены во Владивостоке в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года. Возвести здание театра планируется в районе окончания мостового перехода через бухту Золотой Рог на улице Фастовской. Проектирование театра финансировалось из бюджета Приморского края в рамках краевой программы "Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР". К разработке проектной документации привлекались ведущие специалисты в этой области, в том числе - в области акустики залов. Здесь будет установлено самое современное звуковое и световое оборудование и машинерия сцены, что позволит создавать сложные зрелищные постановки. Наличие театра будет способствовать развитию оперного и балетного искусства в крае, что сделает Владивосток более привлекательным для туристов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.