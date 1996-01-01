Риска срыва объектов саммита АТЭС-2012 пока нет

Счетная палата (СП) РФ пока не видит рисков срыва строительства объектов для проведения саммита АТЭС в 2012 году, сообщил на пресс-конференции аудитор Счетной палаты РФ Александр ПИСКУНОВ. "Проект очень тяжелый, инженерные решения тяжелые, но пока говорить, что нарастают риски того, что проект не будет реализован, у нас оснований нет, - сказал он. - У нас скрупулезно следят и за мостом на остров Русский, и за ресурсоемкостью проекта, и раз в квартал докладывают руководству страны о том, как продвигается реализация". Он отметил, что на объектах "не стоят пока видеокамеры, которые позволяют наблюдать за ходом работ, не выходя из Счетной палаты, как это сделано на олимпийских объектах в Сочи, но почти постоянно там присутствуют представители Счетной палаты".