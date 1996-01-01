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Причал на острове Русском - по временной схеме
Причальная стенка, сооруженная на острове Русском для обеспечения своевременного подвоза материалов, эксплуатируется в опытном режиме, что является сдерживающим фактором для увеличения темпов перевалки грузов. Ее длина составляет 624 метра и рассчитана на обработку сразу нескольких судов, сообщили в Дальневосточной дирекции Минрегиона РФ. Пока сооружения распределены между тремя главными исполнителями работ на острове - ЗАО "Крокус Интернешнл", ведущим строительство ДВФУ, УСК "Мост", сооружающей мостовой переход через пролив Босфор Восточный, и "Газпромом", который уже в феврале заходит сюда с прокладкой газопровода. Дюкер, который приведет на о. Русский газ, проложат по дну залива, и уже к концу года эта работа должна быть проведена. Но, как заметили в Дальневосточной дирекции, тот факт, что причалы не приняты в постоянную эксплуатацию, значительно осложняет работу подрядчиков. Строителям ДВФУ приходится работать практически с колес, поскольку ситуацию усугубила сложная ледовая обстановка. Между тем, Росморречфлот в очередной раз перенес сроки окончательного ввода причальных сооружений, теперь на конец марта.
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