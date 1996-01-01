В Приморье будет построено 44 объекта энергетики за три года

30 марта на острове Русский будет сдана в эксплуатацию ТЭЦ "Северная". Информация прозвучала на совещании по вопросам энергообеспечения объектов саммита АТЭС-2012.

Производительность ТЭЦ - 5,6 мегаватт электроэнергии и 7 гигакалорий тепловой энергии. Также на острове Русский ведётся строительство ТЭЦ "Центральная". Первую очередь станции планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2010 года. На острове также строятся две мини-ТЭЦ: для энергообеспечения Приморского океанариума и объектов коммунальной инфраструктуры.

Напомним, всего в рамках подготовки к саммиту глав государств АТЭС в Приморском крае будут построены 44 объекта энергетики. Все они включены в федеральную целевую программу "Развитие Дальнего Востока и Забайкалья". Так, инвестиционная программа Федеральной сетевой компании (ФСК) предусматривает строительство кольца высоковольтных линий 500 кВ "Чугуевка - Лозовая - Владивосток", подстанции 500 кВ "Лозовая". Запланировано строительство подстанции на Русском, в микрорайонах Патрокла, Зелёного Угла и Аэропорта. Объём инвестиционной программы до 2012 года составляет 25,5 млрд руб., из них 4,7 млрд - на нынешний год.

По мнению специалистов, ввод в строй новых энергообъектов повысит надёжность работы энергосистемы края в целом, и объекты будут работать для жителей края многие годы и после проведения саммита АТЭС. Но власти рассчитывают получить прибавку в бюджет уже сегодня - все подрядные организации, занятые на строительстве объектов саммита, должны быть зарегистрированы в Приморском крае и платить налоги в региональный бюджет.