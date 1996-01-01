www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 56.94 р.
EUR: 74.13 р. 10 CNY: 93.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

В Приморье будет построено 44 объекта энергетики за три года

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

30 марта на острове Русский будет сдана в эксплуатацию ТЭЦ "Северная". Информация прозвучала на совещании по вопросам энергообеспечения объектов саммита АТЭС-2012.

Производительность ТЭЦ - 5,6 мегаватт электроэнергии и 7 гигакалорий тепловой энергии. Также на острове Русский ведётся строительство ТЭЦ "Центральная". Первую очередь станции планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2010 года. На острове также строятся две мини-ТЭЦ: для энергообеспечения Приморского океанариума и объектов коммунальной инфраструктуры.

Напомним, всего в рамках подготовки к саммиту глав государств АТЭС в Приморском крае будут построены 44 объекта энергетики. Все они включены в федеральную целевую программу "Развитие Дальнего Востока и Забайкалья". Так, инвестиционная программа Федеральной сетевой компании (ФСК) предусматривает строительство кольца высоковольтных линий 500 кВ "Чугуевка - Лозовая - Владивосток", подстанции 500 кВ "Лозовая". Запланировано строительство подстанции на Русском, в микрорайонах Патрокла, Зелёного Угла и Аэропорта. Объём инвестиционной программы до 2012 года составляет 25,5 млрд руб., из них 4,7 млрд - на нынешний год.

По мнению специалистов, ввод в строй новых энергообъектов повысит надёжность работы энергосистемы края в целом, и объекты будут работать для жителей края многие годы и после проведения саммита АТЭС. Но власти рассчитывают получить прибавку в бюджет уже сегодня - все подрядные организации, занятые на строительстве объектов саммита, должны быть зарегистрированы в Приморском крае и платить налоги в региональный бюджет.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru