Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
За стройками АТЭС скрупулезно следит Счетная палата
Счетная палата России считает, что строительство объектов к саммиту АТЭС во Владивостоке, который состоится в 2012 году, будет выполнено в установленные сроки, сообщил 26 января журналистам аудитор СП Александр ПИСКУНОВ.
"Проект очень тяжелый, конечно, и сами инженерные решения очень тяжелые, особенно в этих природно-климатических условиях, но пока говорить о том, что нарастают риски того, что этот проект не будет реализован, у нас оснований нет", - сообщил Александр Пискунов.
В программу подготовки к саммиту АТЭС-2012 включены более 40 строительных объектов. Среди них два моста - через бухту Золотой Рог и через пролив Босфор Восточный на Русский остров, где намечено провести саммит АТЭС. На острове Русский также строятся корпуса Дальневосточного федерального университета, пресс-центра и конференц-центра.
"Саммит АТЭС во Владивостоке является одним из приоритетных с точки зрения внимания объектов Счетной палаты", - добавил Пискунов.
Он уточнил, что проверкой строительства объектов к саммиту занимается другое подразделение Счетной палаты, в которое он не входит. "Я знаю, что они очень скрупулезно следят и за мостом (мост на остров Русский), и за ресурсоемкостью проекта, и периодически, приблизительно раз в квартал, идут доклады руководству страны о том, как продвигается этот проект", - сообщил аудитор.
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин