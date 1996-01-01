За стройками АТЭС скрупулезно следит Счетная палата

Счетная палата России считает, что строительство объектов к саммиту АТЭС во Владивостоке, который состоится в 2012 году, будет выполнено в установленные сроки, сообщил 26 января журналистам аудитор СП Александр ПИСКУНОВ.

"Проект очень тяжелый, конечно, и сами инженерные решения очень тяжелые, особенно в этих природно-климатических условиях, но пока говорить о том, что нарастают риски того, что этот проект не будет реализован, у нас оснований нет", - сообщил Александр Пискунов.

В программу подготовки к саммиту АТЭС-2012 включены более 40 строительных объектов. Среди них два моста - через бухту Золотой Рог и через пролив Босфор Восточный на Русский остров, где намечено провести саммит АТЭС. На острове Русский также строятся корпуса Дальневосточного федерального университета, пресс-центра и конференц-центра.

"Саммит АТЭС во Владивостоке является одним из приоритетных с точки зрения внимания объектов Счетной палаты", - добавил Пискунов.

Он уточнил, что проверкой строительства объектов к саммиту занимается другое подразделение Счетной палаты, в которое он не входит. "Я знаю, что они очень скрупулезно следят и за мостом (мост на остров Русский), и за ресурсоемкостью проекта, и периодически, приблизительно раз в квартал, идут доклады руководству страны о том, как продвигается этот проект", - сообщил аудитор.