Строительство моста через Амурский залив упирается в горно-санаторный округ

Будущий мост с полуострова Де-Фриз будет построен в первой зоне санитарной охраны некогда знаменитых, а теперь практически утерянных грязей Угловского залива, если не решится вопрос с границами горно-санаторного округа в пригородной зоне Владивостока.

Низководный мост через Амурский залив длиной 4 км будет опираться на 74 опоры. Как ни старались проектировщики, но несколько опор все-таки попали в зону горно-санаторного округа, к которому все еще относится Угловский залив с прилегающей береговой частью и на территории которого строительство запрещено. Между тем проект моста уже получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Угловский залив, включая пляжную зону, был выделен в горно-санаторный округ еще в 1983 г. и снабжал лечебными грязями прилегающие санатории. Около восьми лет назад, когда добыча грязей упала с некогда 300 до 29 тонн в год, надзорный орган Минприроды выступил с предложением сократить территорию отвода. Предложение не было принято.

Согласно новому законодательству в стране утверждались санаторно-оздоровительные местности. Сегодня в законе есть такие понятия, как курорты, лечебно-оздоровительные местности, курортные регионы, но такой курортной зоны, как г. Владивосток, не существует. Пока эта формальность не выходила за рамки внутреннего пользования, она никому не мешала, а сегодня об этом несоответствии вспомнили, и вопрос вновь стал камнем преткновения ведомственных структур.

Росприроднадзор в прошлом году обратился к губернатору с предложением решить, наконец, вопрос по выводу данной территории из статуса горно-санаторного округа. Для этого, правда, потребуется сначала определить его принадлежность, чей он: федеральный или региональный. Даже этот вопрос остается на сегодня непонятным. Закон подсказывает, что предмета для спора может и не быть, если провести экологическую экспертизу объекта. Она покажет, что кондиционных грязей в Угловском заливе уже нет, и вопрос отпадет сам собой. А основание так думать есть: грязи месторождения, считают специалисты, загрязнены, оставшиеся запасы незначительны, а добыча ведется с нарушениями, что ведет к заселению грязевых участков ракушкой.

Но губернатор уклонился от решения. Причина, возможно, в том, что в прошлом же году Владимир ПУТИН акцентировал внимание глав Минэкономразвития Эльвиры НАБИУЛЛИНОЙ и Минздравсоцразвития Татьяны ГОЛИКОВОЙ на том, что при реализации проектов надо уделить внимание сохранности горно-санаторных округов. И вопрос по владивостокскому горно-санаторному округу вновь зашел в тупик, а будущий мост придется либо строить с нарушениями законодательных норм с молчаливого согласия надзорных органов, либо сместить южнее.